西安3歲童掉下水道 父嘆「搆不到」眼看被沖走

事發下水道口。（取材自極目新聞）

西安近日發生一名三歲男童掉進下水道，父親眼睜睜看著他被沖走。

極目新聞報導，「我手和頭都已經探進去了，看到孩子坐在那哭，但就是搆不著。」14日下午，在出事的下水道口旁，男童父親楊先生講述事發情形。

根據楊先生講述，12日晚7時，他從西安市鄠邑區大王街道驅車前往舅舅家惠西村聚餐後，晚上9時左右，和老婆帶著六歲的女兒和三歲的兒子準備開車回家。

在取車的路上，四人一行經過北三環下的橋洞時，楊先生牽著兒子走在前面，妻子牽著女兒走在後面。突然，兒子從楊先生自己手中「溜」了下去，此時他才發現，路面有個下水道口，沒有蓋上蓋子，孩子掉進下水道了。

楊先生聽見兒子的哭聲，打開了手機 的燈照明，能夠看到兒子坐在洞底。水流雖然不深，但是很急。楊先生讓妻子抓著他的腳，自己倒著進入，在手和頭都進入洞內，發現兒子已被水流沖到了旁邊的管道內。

順著手機的燈光看去，楊先生發現兒子坐在管道裡面，而自己卻因為肩膀卡在了洞內無法深入，手完全搆不著兒子。在艱難嘗試了幾次未果後，楊先生眼睜睜地看著兒子被管道裡的流水沖向遠處，直至消失。

當地人說，之前並沒有這個下水道。由於橋洞地面地勢低窪，每當雨水天氣會積水很深，交通不便，後來有人在橋下打了一個洞，連通地下的管道用於排水。楊先生的舅舅說，這塊下水道口的「鐵板」（蓋子）晴天時會蓋上，下雨地面有積水時，則會打開進行排水，並未進行固定。

「事發當晚，蓋子就放在旁邊。」楊先生回憶當時蓋子並沒有蓋上，也未見路面有積水。

14日下午，在惠西村村口斜對面的一個下水道旁，蛙人正攜電子設備下井找人。工作人員說，施救員對下水道進行抽水後，通過蛙人下到井底，帶著設備從下水道出水口往上游「一截一截」地排查。截至14日下午17時，蛙人輪班冒雨搜救，來回排查了三次以上，依然沒有發現孩子的踪跡。