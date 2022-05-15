喝茅台抽名菸… 陝西農村葬禮傳花千萬

網傳葬禮宴席上的茅台酒。（視頻截圖）

近日網傳陝西榆林子洲縣一農村葬禮花費高達人民幣千萬元，弔唁者在宴席上喝的是飛天茅台酒。參加葬禮的村民表示，宴席上確實有茅台酒和中華菸等，「但花費千萬肯定是誇張了。」

來源：YouTube

極目新聞報導，網傳視頻顯示，在一農村葬禮現場，有人正在現場燃放大量的煙花爆竹，還有人正排隊敬獻花圈。另一段視頻顯示，葬禮的宴席上擺著飛天茅台、中華菸等名貴菸酒，有大量賓客正在用餐。有網友稱：「這是我們村辦的葬禮，一千萬還不夠。」

據報導，該葬禮是在陝西榆林子洲縣某村舉辦。當地一村民表示，他聽說鄰村的一個老人過世，家人為其舉辦了場面宏大的葬禮，也聽去弔唁的人說了宴席上喝了茅台，還有中華香菸。另一位當地村民也表示確有此事，村裡有不少人去了現場。

「現場布置得確實好，但花的錢沒有網傳的那麼多。」一位村民說，葬禮是9日在他們村舉辦的，他還去現場弔唁並吃了酒席，在酒席上確實有茅台酒和中華香菸。「老人的兒子在西安有自己的菜市場，花這些錢他能負擔起。」該村民說。

報導稱，榆林市紀委工作人員表示，紀委只監管黨員幹部或者公職人員的鋪張浪費行為，普通老百姓不在監管範圍之內。針對此事，子洲縣委縣政府高度重視，已成立聯合調查組，深入實地調查核實。