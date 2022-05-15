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醫院搞烏龍…上海93歲老人被指疫亡送火化又「復生」

中國新聞組／上海15日電
上海市浦東新區周浦醫院傳出通知病人家屬，老人火化消息，卻是烏龍一場。（取材自微博）
上海市浦東新區周浦醫院傳出通知病人家屬，老人火化消息，卻是烏龍一場。（取材自微博）

上海一名93歲老人在養老院內染疫，被送到浦東新區周浦醫院治療。醫院日前通知老人的家屬說老人病故，當天送殯儀館火化。沒想到，老人之後康復出院。原來是醫院搞錯身分，讓老人「死而復活」。周浦醫院14日發聲明道歉。

自由亞洲電台報導，繼上海普陀區一養老院發生活人被送殯儀館火化事件後，近日浦東新區周浦醫院傳出將一名93歲老人的身分張冠李戴，送殯儀館火化。網民「Bush」留言寫道：真奇葩，我同事奶奶，前幾天說從養老院送去方艙，後來死了，結果，昨天（10日）又回養老院了，結果不知道死的是誰。

「Bush」還稱，反正當成他同事奶奶給火化了，棺材也寫他奶奶的名字。事件當事人「諸葛先生」發帖稱，他的奶奶健在，好堅強，現在出院回護理醫院。諸葛先生說，周浦醫院搞錯身分，嚴重失職。

據報導，當事人親屬發文寫道，「歷史將永遠記住2022年的上海。封控至今，最不可思議的事情發生在我身邊了！妹夫的母親93歲高齡，久住浦東東海養老院。上個月不幸感染新冠後被送去周浦醫院治療。4月22日，病情惡化，醫院通知妹夫，老人病故！妹夫當時被封控在青浦家裡，無法送母親最後一程。家屬在殯儀館火化時曾提出能否拍攝遺容，但被拒。僅拍了靈柩、弔唁牌及壽衣的照片。」

文章還說，「之後，妹夫委託養老院處理母親後事並註銷戶口。5月10日晚，養老院突然通知妹夫，他母親沒有死，已基本康復，被周浦醫院送回了養老院，並拍了老人的短片。老人死而復生，嚇得妹夫一夜未眠。」

養老院

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