教授夫婦告侵權遭下架 知網被調查前一天道歉了

知網派工作人員向趙德馨(右)、周秀鸞夫婦道歉。(取材自觀察者網)

知網遭官方調查消息傳出，不少人想起2021年起訴知網侵權勝訴的中南財經政法大學退休 教授趙德馨夫婦。當時在判決後，知網下架了趙德馨夫婦的全部署名論文，且對趙德馨要求恢復置之不理。但在官方宣布調查知網的前一天，知網派工作人員登門致歉，還稱希望將他們的署名論文重新上架。趙德馨說，他會謹慎觀察對方的誠意，與知網的官司也還沒打完。

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2021年末，趙德馨以妻子周秀鸞教授名義起訴知網侵權事件引發軒然大波。他控訴知網在未經本人授權的情況下，擅自轉載其100餘篇論文，且從未支付任何稿費，甚至作者下載自己的論文還需要付費。最終，法院判定趙德馨勝訴，依法獲賠經濟損失共計70餘萬元人民幣(約10.3萬美元)。但在兩位老人勝訴後，知網卻分別下架了他們的全部署名論文。

趙德馨說，知網連同沒有涉及訴訟的他們的作品也悉數下架。他曾主動向知網提出希望恢復這些作品，但對方一直置之不理。直到妻子勝訴後，近幾天才得到回應。

近日，知網態度似乎有所變化，12日派工作人員登門致歉，並聲稱希望盡快得到二老的合法授權書，以便將他們的署名論文重新上架。13日，國家市場監管總局就宣布對知網涉嫌實施壟斷行為立案調查。

「他們希望我們這邊先出具作品上架的授權書。但根據律師建議，我們將經過慎重思考，在雙方都有足夠誠意的前提下，再簽訂相關協議。」趙德馨表示。

90歲趙德馨、93歲周秀鸞夫婦都是中南財經政法大學退休教授。報導引述趙德馨表示，知網這種一旦涉及訴訟糾紛就下架作者作品的行為，阻礙了很多人的維權腳步。當時就有合作者表示不願授權給他打官司，理由有「三怕」：怕中國知網把他的文章下架了；怕新發表的文章不被知網收錄；怕連期刊都不再收錄他的文章。

趙德馨表示，他提起訴訟沒有針對知網，也不是讓知網垮台，而是不希望出現這種學術期刊網站一家獨大的局面，希望按照社會主義市場經濟的原則來建設和管理知識平台。

他表示，他們跟知網的官司還沒打完。2006年，知網跟他簽訂合同把「中國經濟史辭典」做成電子版，約定有用戶付費下載，但他一分錢都沒有收到過。他已委託律師打官司。

他表示，知網工作人員說他們換了新的領導，「我的感覺是新人新態度。但對方的誠意是否足夠，我們還會謹慎觀察。」