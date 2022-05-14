知網涉學術資源壟斷遭立案調查 稱將「自省、自查」

中國知網遭到官方立案調查，表示「深刻自省，全面自查，徹底整改」。（取材自華商網）

中國最大學術文獻數據庫平台 「知網」近期爭議頻傳，官方終於出手整頓，昨宣布對其壟斷行為進行立案調查。早前，多家官媒曾撰文批評知網操控學術資源市場形成壟斷，連中科院都被其高昂續訂費逼退。黨媒人民日報昨天也評論稱，知網多次稱將「反思整改」，質疑仍愈演愈烈，知網是否壟斷，該有明確說法了。

新華社報導，國家市場監管總局昨天公告，「根據前期核查，依法對知網涉嫌實施壟斷行為立案調查」。官方公告後，隨即在網路引發熱議，「知網涉嫌壟斷被立案調查」相關話題，衝上微博 熱搜第一。

去年以來，知網的諸多問題暴露，其中存在的論文版權問題、訂購費漲價過高等，屢屢引發關注。同時，鑑於知網在中國學術界文獻資源的強勢地位，其是否涉嫌行業壟斷也備受討論。

官媒光明網曾指出，與高昂使用費相比，知網沒有給學術生產者應有的尊重，不僅版權費低，論文作者下載自己的作品還要付費。北京 大學等知名學校都曾因知網漲價，而停用。

大公報報導，知網查重是畢業論文合格的重要依據，卻不向個人開放查重服務，學生和不少高校也因知網不斷加價另尋其他平台，怨聲載道，更有「莘莘學子，苦知網久矣！」之說。

對於遭立案調查，知網昨表態稱，「堅決支持，全力配合」，還表示將深刻自省，全面自查，徹底整改，依法合規經營，努力將知網打造成具有中國特色、世界一流的學術資源資訊平台。

黨媒人民日報昨天評論指出，從被網友吐槽下載自己的論文還收錢，到被知名教授告上法庭並敗訴，再到中國科學院不堪「千萬級別」的續訂費而告別知網，知網已多次表示將「反思整改」，但質疑的聲浪依然洶湧。這次對知網立案調查，意味著「知網是否涉嫌壟斷」爭議將有望釐清。並指「『知』錯改錯不能只在嘴上，必須見行動」。

大公報短評也指出，「知網」已幾近淪為「人民公敵」，網上充斥「太貴」、「作者讀者兩頭賺」的抱怨。求知過程絕不應該壟斷，盼市場監管總局對知網開展反壟斷調查，能推進知網數據開放共享，保護消費者利益和社會公共利益。