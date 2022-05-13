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婚鬧太嗨被壓斷腿 新郎拐跳成親 「會記得一輩子」

中國新聞組／北京13日電 
江蘇省這名新郎遭親友壓斷腿，隔天只能拐著腳迎親結婚。（視頻截圖）
江蘇省這名新郎遭親友壓斷腿，隔天只能拐著腳迎親結婚。（視頻截圖）

中國近年不斷傳出離譜的「婚鬧」事件，雖然網友不斷呼籲「節制」，但許多參加者並不為所動；江蘇近日又傳出一起婚鬧受傷事件，新郎遭親友壓斷腿，隔天只能拐著腳迎親，他悲情嘆：「能記一輩子」。

影音來源：YouTube

綜合網易、搜狐報導，這起悲劇發生在江蘇省徐州市，新郎在結婚前夕讓朋友們來「鬧喜」，沒想到現場太嗨太激動，新郎的腿被一名重達100公斤友人給壓斷了，眾人於是緊急將新郎送醫。

新郎次日迎娶新娘時，因為腿沒消腫，又不敢打石膏，右腿下半截穿著固定架，只能讓兄弟們架著，一手拿著雨傘遮新娘，一腳跳著向前進，非常苦情。新娘看著新郎如此窘迫，既感覺心疼又有些好笑，蓋著紅抬頭忍不住笑了出來。

孫姓新郎事後表示，不會怪罪友人，只說，事已至此也沒辦法，只能把婚禮繼續辦下去，還說這樣的婚禮能讓他「記一輩子」，「過了很久都覺得很好笑」。

儘管近年不斷有人提出「抵制惡俗婚鬧」，但類似新人受傷受辱事件還是時有所聞。日前，甚至有新人的女性長輩出面，持棍趕走婚鬧親友，才讓子孫的婚禮順利舉行。

網友紛紛分享結婚前夕糗事，「我結婚前半個月跳高，腳崴了骨裂。為了不影響婚禮強忍著沒打石膏。腳踝腫得跟杏子一樣大。一周沒下床，一周下床挪著走。」還有網友表示，「我結婚前一天老公去接他姑姑，地比較滑摔了，也是一瘸一拐地來我家接親，還走差不多一個小時的土路，小小心疼了一下。」

江蘇省這名新郎遭親友壓斷腿，隔天只能拐著腳迎親結婚。（視頻截圖）
江蘇省這名新郎遭親友壓斷腿，隔天只能拐著腳迎親結婚。（視頻截圖）

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