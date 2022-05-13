藏航大火 前艙堵、滑梯燒… 多人跳機逃生 「再也不想坐飛機了」

重慶江北機場的西藏航空班機在起飛過程中發生事故，班機左側燒毀，多人跳機逃生。（取材自澎湃新聞）

重慶江北國際機場一架西藏航空公司從重慶飛往西藏林芝的航班昨天上午偏出跑道起火，機上113名乘客及9名機組人員全部逃生，其中40多人輕傷送院。有乘客表示，飛機出事後大火瞬間封堵前艙門，氣墊滑梯被燒，乘客要從後艙門跳下逃生。民航局表示，飛機在起飛過程中「出現異常」，偏離跑道後引擎擦地起火。

根據事後多名目擊者描述，該班機起飛時偏離跑道，左側發動機磨擦地面後，飛機衝出跑道後起火，左側機身前半段被燒破。

據河南 商報椒點資訊引述一名A先生表示，當時飛機出現強烈的震動，接著氧氣面罩掉下來，所有人都驚醒。接著飛機出現嚴重異響開始側偏，機組人員發現機身冒煙有燃油洩漏，要大家趕緊下機；大家通過航空氣囊滑梯往下滑，走到一半時火勢變大，前側的空氣氣囊被大火燒爆，後續的乘客就直接從上面往下跳。A先生說，他從飛機上跳下來，腰和腿都有閃到。

現場網民拍攝的多段短片顯示，逃生時有人大哭尖叫，有人受傷。

據中國新聞周刊報導，乘客趙先生提到，「輪子爆了，所以飛機沒拉起來就衝出跑道了」。

澎湃新聞報導指出，坐在經濟艙15排靠過道座位的張先生回憶，當時飛機已經快起飛，速度很快，感覺像開車在高速路上爆胎失控的感覺，「左飄一下右飄一下」。張先生沒有坐穩，下巴磕到前排座椅靠背，口腔出血還流鼻血。事發後，張先生發朋友圈說：「再也不想坐飛機了，和死神擦肩而過，慶幸只是輕傷。」

乘客趙明亮說，他起身撤離的時候瞟了一眼自己的行李，糾結了一秒鐘後就覺得不要管行李，先跑出去再說。現場視頻顯示，的確有乘客在撤離時手上提著或背著隨身行李。

封面新聞報導，今年55歲的袁女士回憶起事發時的場景仍心有餘悸，當時機艙裡一片混亂，都在往外跑，「我整個人是懵的，行李也顧不上，拉開安全帶就喊我朋友快跑，頭都不敢回」，她說：「這是我生平第一次坐飛機，就遇到這種事情，太嚇人了，以後再也不敢坐飛機了。」

香港 媒體指出，有航空專家表示，飛機起飛時衝出跑道起火的情況極少見，「飛機起飛滑跑時，速度已經起來了，高速情況下飛行員臨時決定不起飛，其實是很危險的。但既然他們做出這個選擇，說明有更危險的情況」。北京 航天航空大學專家王亞男稱，從機身裂痕來看，飛機報廢無疑。

這是今年內第二宗嚴重航空事故，東方航空MU5735航班3月21日於廣西梧州墜毀，機上132人全數罹難，事故原因仍在調查。