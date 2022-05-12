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陜西博物館「千年遺跡」變告白牆 開館兩周傷痕累累

記者林則宏／綜合報導
千年地裂噴砂遺跡也慘遭塗鴉，成為遊客的「告白牆」。（取材自「考古小隊長」微博）
千年地裂噴砂遺跡也慘遭塗鴉，成為遊客的「告白牆」。（取材自「考古小隊長」微博）

中國首座考古學科博物館—陜西考古博物館4月28日才正式對外開放，但央視新聞報導，開館僅10多天，博物館內已有多個展示物遭到遊客破壞。報導稱，更令人氣憤的是，千年地裂噴砂遺跡竟然也成為遊客的「告白牆」，滿是愛心之類的塗畫痕跡。

影音來源：YouTube

中國青年報報導，另從網友發布的圖片中可以看到，考古博物館一樓展廳內陳列著一些切成立方體的土塊，土塊上存在明顯的缺角、開裂以及人為劃痕。另一件西漢時期的彩繪漆箱復原品上，也有觸摸後留下的指紋印；最令人生氣的是，彩繪漆箱旁邊明明白白列有「請勿觸摸」的圖文標識。這說明破壞者的行為不是無心之失，而是明知故犯。

陝西考古博物館一樓展廳內陳列著一些切成立方體的土塊，這座土塊上已因遊客破壞出現明...
陝西考古博物館一樓展廳內陳列著一些切成立方體的土塊，這座土塊上已因遊客破壞出現明顯的缺角。（取材自「考古小隊長」微博）

央視新聞指出，陜西考古博物館位於陜西省西安市，是中國首家考古專題類博物館，自2012年起開始籌建，今年4月28日試行開放，每天限定參觀人數為1500人次。

館方人員向央視新聞證實，館內的確有多處展示物被破壞。遭損壞的主要是原始生土塊、夯土以及地震裂隙遺跡等，由於其化學性質的原因暫時沒有放置玻璃罩。館內其他文物真跡都在展示櫃中，基本沒有受到影響。後續，博物館也會對土塊進行維護，加上玻璃罩。

工作人員還表示，博物館有安排安保人員進行巡查、勸阻，但因遊客較多，除了露在外面的土塊外，還有很多互動設施也遭到嚴重破壞。

大量文博工作者用心籌備多年的展覽內容，甫一開館便遭如此對待，不僅暴露個別遊客嚴重的素質問題，也對「展示文物」和「保護文物」這兩者之間的平衡提出了新的挑戰。

廈門日報則指出，陜西考古博物館4月28日開館當日，吸引了大批遊客前來參觀，但開館10多天就有11處受損，其中一處千年地裂噴砂遺跡被遊客劃滿愛心。館方人員稱，這種破壞是不可逆的，呼籲遊客務必文明觀展。

陜西考古博物館4月28日正式對外開放，不到兩周已傷痕累累。（新華社）
陜西考古博物館4月28日正式對外開放，不到兩周已傷痕累累。（新華社）

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