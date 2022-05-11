8野豬闖杭州小鎮 他被咬得渾身血、靠1把剪刀殊死戰

野豬闖進小區。（視頻截圖）

杭州桃源小鎮近日發生一起八頭野豬闖進住宅區的事件，野豬不僅撞斷居民院子的鐵欄杆，還把屋主咬得滿身血，最後消防隊員出動抓捕到部分野豬，但仍有幾頭已逃逸無蹤。

都市快報報導，桃源小鎮居民余女士表示，當天上午，他的丈夫于先生正在院子裡，抬頭突然看到院子外站著一頭大野豬，「估計有100多斤」，「我先生和野豬進行了一場殊死搏鬥」。

受傷的業主。（取材自橙柿互動）

于先生回憶，他看到野豬嘴上全是血，接著野豬就衝進院子，並撞斷了院子的鐵欄杆，朝他衝過來，一口咬住他的手不放。「牠肯定已經受到驚嚇了，像瘋了一樣」，于先生說，他掙脫後，野豬繼續追來，他只好拿起手邊用來修剪花枝的剪刀對著野豬揮舞，「大概戳到了牠的腦袋和臉上」。

可是野豬仍持續靠近他，于先生心有餘悸地說，他只好跟野豬上演追逐戰，最他躲到院子外面的車輛後。野豬一時找不著于先生，於是把目標轉向于先生的家。余女士在家裡透過窗戶看到野豬衝過來，立刻關上大門。

在報警的同時，余女士不斷聽到大門傳來碰撞聲響，最後野豬撞破了門，所幸門後剛好有一張餐桌頂著，讓門沒有全倒，野豬也進不來。「後來我接到警察 電話，警察說，野豬已經從你家跑開去了」，她過了很久才敢走出門外查看。

全身是血的于先生則被急救車送往醫院治療，根據醫師判斷，于先生雙手有被撕咬開的傷口、手指骨折，雙腳也都是傷，為防止感染也為他打了狂犬疫苗 ，治療後無大礙。