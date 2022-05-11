我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克推文談時政 貶川普分裂、批拜登搞錯勝選原因

參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

8野豬闖杭州小鎮 他被咬得渾身血、靠1把剪刀殊死戰

中國新聞組／北京11日電
野豬闖進小區。（視頻截圖）
野豬闖進小區。（視頻截圖）

杭州桃源小鎮近日發生一起八頭野豬闖進住宅區的事件，野豬不僅撞斷居民院子的鐵欄杆，還把屋主咬得滿身血，最後消防隊員出動抓捕到部分野豬，但仍有幾頭已逃逸無蹤。

都市快報報導，桃源小鎮居民余女士表示，當天上午，他的丈夫于先生正在院子裡，抬頭突然看到院子外站著一頭大野豬，「估計有100多斤」，「我先生和野豬進行了一場殊死搏鬥」。

受傷的業主。（取材自橙柿互動）
受傷的業主。（取材自橙柿互動）

于先生回憶，他看到野豬嘴上全是血，接著野豬就衝進院子，並撞斷了院子的鐵欄杆，朝他衝過來，一口咬住他的手不放。「牠肯定已經受到驚嚇了，像瘋了一樣」，于先生說，他掙脫後，野豬繼續追來，他只好拿起手邊用來修剪花枝的剪刀對著野豬揮舞，「大概戳到了牠的腦袋和臉上」。

可是野豬仍持續靠近他，于先生心有餘悸地說，他只好跟野豬上演追逐戰，最他躲到院子外面的車輛後。野豬一時找不著于先生，於是把目標轉向于先生的家。余女士在家裡透過窗戶看到野豬衝過來，立刻關上大門。

在報警的同時，余女士不斷聽到大門傳來碰撞聲響，最後野豬撞破了門，所幸門後剛好有一張餐桌頂著，讓門沒有全倒，野豬也進不來。「後來我接到警察電話，警察說，野豬已經從你家跑開去了」，她過了很久才敢走出門外查看。

全身是血的于先生則被急救車送往醫院治療，根據醫師判斷，于先生雙手有被撕咬開的傷口、手指骨折，雙腳也都是傷，為防止感染也為他打了狂犬疫苗，治療後無大礙。

警察 疫苗

上一則

駁譚德塞 中方：動態清零非零感染 有信心打贏硬仗

下一則

拜登考慮結束對中懲罰關稅 中國外交部：應儘早取消

延伸閱讀

日本恐怖怪癖男 強拔少女髮當收藏

日本恐怖怪癖男 強拔少女髮當收藏
福原愛想孩子了 母親節「全中文發文」喊話不要夢裡見

福原愛想孩子了 母親節「全中文發文」喊話不要夢裡見
桃源集團華人服務團隊 提供全方位保險/會計/投資等金融服務

桃源集團華人服務團隊 提供全方位保險/會計/投資等金融服務

屋崙華埠藥房 遭6賊租借卡車倒車撞門盜竊 僅偷一些止咳糖漿

屋崙華埠藥房 遭6賊租借卡車倒車撞門盜竊 僅偷一些止咳糖漿

熱門新聞

南京大學校門。（百度百家號）

中國3所「985大學」拒絕再上國際排名

2022-05-08 14:29
有「央視一姐」之稱的著名主持人董卿，其丈夫、上海富商密春雷自今年初開始失蹤。取自香港01

上海富商密春雷失蹤4個月 「央視一姐」妻董卿節目停播

2022-05-07 12:53
華府經濟學者觀察指出，北京經濟脅迫經常失效且造成反效果。圖為大批出口商品車在山東港口煙台港集結等待裝船。（新華社資料照片）

華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果

2022-05-06 20:46
韋東奕被稱為「數學天才」，去年5月曾因為手拿饅頭和農夫山泉礦泉水瓶的驚奇畫風引發網友的熱議。(視頻截圖)

6博士困方程式4個月想破頭 北大「韋神」一夕解難題

2022-05-07 13:00
上海復旦大學研究人員在「自然」期刊發表研究論文指出，中國若放棄清零政策，可能引發感染的「海嘯」，導致160萬人喪生。圖為上海居民接受核酸檢測。（路透）

自然期刊：中國放棄清零將引發「海嘯」、160萬人喪生

2022-05-10 23:01
重慶男子迅速的將雞抓進懷裡。(取材自澎湃新聞)

他半夜偷雞展「絕技」 百隻雞一聲未叫 默默跟後頭給抓

2022-05-10 11:00

超人氣

更多 >
美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號
「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看
西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」

西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」
自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因