小題大做？南航機務人員僅說「機長再見」被內部通報

網傳的「CZ8847航前出港情況報告」。(取材自新黃河)

近日，網上流傳一張標題為「CZ8847航前出港情況報告」的截圖，傳中國南方航空有機務人員因為用語不規範，僅說了「機長再見」被內部通報。

據截圖內容顯示，報告中提到兩位機務人員主要有兩個問題，一是機務人員沒有及時通知機長啟動發動機，二是機務人員本來應該按標準用語跟機長說「機長，飛行愉快，一路平安，再見」，結果只說了「機長再見」，此截圖內容引發網路熱議。

極目新聞報導，先後兩次致電南方航空官方客服，工作人員均表示不了解此事。資深機長陳建國稱，飛行員與機務人員的對話規範，民航局沒有規定統一的強制術語，但個別公司可能有規定。

涉事的CZ8847航班由中國南方航空公司承運，5月2日上午9時由北京 大興機場 飛往成都雙流機場，執飛飛機機型為空中巴士320-200，編號B6977。

網傳截圖顯示的內容，是CZ8847航前出港情況報告。報告中提到，2022年5月2日上午9時，CZ8847航班由北京大興機場飛往成都雙流機場前，由北京維修基地兩名機務人員執行送機任務。送機過程中，兩名機務人員在飛機推出過程中執行「邊推邊啟」時機過晚和用語不規範，將標準用語「機長，飛行愉快，一路平安，再見」，簡說成了「機長再見」。

據報導，關於上述報告中提到的「邊推邊啟」，資深機長劉先生介紹，「邊推邊啟」即是一邊推出一邊啟動引擎，優點是節約時間和成本，但機務人員有可能來不及觀察， 「在地面，機組都是聽機務人員的指揮，在不影響安全的前提下，機務人員說可以開車（啟動引擎），我們機組就開車」。

至於用語不規範的問題，劉先生直言，業內沒有特別的規範用語，「一般都是口口相傳，機組不會反感機務說機長再見的，我們和塔台也經常說再見」。

報導指出，對於此通報內容中跟機長只說「機長再見」未按標準用語執行的問題，有網友表示：「這是職業規範」、「應嚴格執行。」但也有網友表示：「小題大做」、「是形式主義」。