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憂禁言 網紅學者紛轉行當「博主」

香港特派員李春

近期中國有兩多，一是中共高層會議多，一是學者專家故事多。中共高層會議多，推出的政策主張也就多，多到令人喘不過氣來。過去政策變化，專家學者解說甚多，然而網紅學者近日正鬧轉行「博主」。

在中國特色的流量經濟下，做到網紅博主，不是一般的名利雙收。鬧起轉行做博主，由經濟學家任澤平先行。任澤平早前因鼓動中國央行「印錢生娃」，被網管當局禁言。開禁後沒歡喜幾天，證監當局又以證券研究新規，令其失去首席經濟學家之位。於是，任澤平聲稱轉型做「情感博主」，大發雞湯微博和健身之類影片。

更加震撼的是，交銀國際中國市場策略師洪灝被全線封停的消息。洪灝被認為是新一代經濟學家中預測力極準者，擁有眾多粉絲。他近日被全線禁言，有人猜測是因再度準確預測到中國和香港股市的大跌市，也有人指其是發表一份研究報告，公開了外資撤退數字。但洪灝的朋友說，是其在朋友圈中對疫情和抗疫的言論。洪灝至今一言不發，只是悄悄地辭去了交銀國際的公職。

當紅的經濟學家進入「社會面靜默」狀態，卻有資深的老學者策論受到決策者重視，有的據說被請出山發表策論。

早前有點轟動的，是「金融時報」說中共官方緊急召集數十家銀行的高管舉行內部會議，討論如何保護中國海外資產。這會是確實開了，原因是中共領導人在一份策論上的批語，那策論來自老牌經濟學家余永定。

余永定的策論，題為「2022年中國宏觀經濟政策」。他發出有關中國海外資產安全的呼籲，認定目前中國有大量的海外資產和海外負債，淨資產約2兆美元。即便沒有地緣政治衝突，已需對海外資產包括外匯儲備擔心了。他甚至說，美國對俄羅斯採取的金融制裁措施，更是需要中國警醒了。

另一位相信是被請出山發表策論的資深專家，是清華大學國際關係研究院院長的閻學通。閻學通在中國國際戰略領域的輩份甚高。近日，他在「外交事務」季刊上發了篇「為什麼中國應對俄烏戰爭需要平衡策略」的文章，在學界引起的震動，討論激烈，特別是繼續營造有利中國經濟的和平環境一論受關切。其實更重要的，是這篇策論中最後一句事關台海。

中共 健身 疫情

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