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法學教授批「強送方艙、強進民宅」違法 微博被封、文章下架

記者陳言喬／綜合報導
童之偉的個人微博被禁言，理由是「違反相關法律法規」。（微博截圖）
童之偉的個人微博被禁言，理由是「違反相關法律法規」。（微博截圖）

上海封城以及近來大白（防疫人員）闖入住家要帶走住戶隔離引發強烈民怨，憲法學權威、華東政法大學法學教授童之偉具名發表意見，指官方將民眾強制送往方艙隔離為非法，結果童的文章被下架，微博並被禁言，其7千多篇微博全部消失。

現年68歲的童之偉曾任多所大學法學教授，兼任中國法學會法學研究會副會長 ，還是中國官方最高人民檢察院高級檢察官帶教導師、上海市人民檢察院檢察官培訓中心兼職教授等職。

童之偉日前在其微博刊發「對上海新冠肺炎病毒防疫兩措施的法律意見」，以條列方式陳述上海封城期間發生的種種違反中國法律的行徑，並引用相關法條，一一指陳違法之處。

這項意見列出3大項要點。一是對居民使用強制手段強制送方艙隔離的任何做法都是非法的，應立即停止；

二是上海市任何機構無權強行要求市民交出住宅鑰匙，並進入市民住宅消殺（消毒殺菌）；

三是上海市委、市府若認為出現了「緊急狀態」，可提請全國人大常委會或國務院根據憲法採取相應措施。而病毒毒性不強，危害不大，應防止防疫過度，防止嚴重得不償失。

意見中提到，「緊急狀態」是一種法律狀態，必須經有權機關依憲法宣佈才出現或存在，「絕對不是任何機構或官員可以隨意認定和信口開河宣告的」。除中國全國人大常委會和國務院外，沒有任何組織和官員有權決定或宣佈，上海全市或部分地區進入緊急狀態。

這項意見直指，現實情況是，上海市或市內任何地區都沒有依法進入緊急狀態。因此，依據中國憲法，目前上海市任何組織、官員決定和宣稱全市或某地現在處於「緊急狀態」，那「一定是沒有法律依據的、虛假的」。

意見更表示，一切組織和個人對謊稱「緊急狀態」之說法的非法性，都應予以揭露抵制。

意見最後說，當前上海的疫情不容樂觀，在這種情況下，上海如何在科學防疫、民主防疫方面向全國作出表率，是「上海各級領導和市民的責任和使命」。

童之偉並在文末表示，這項意見在形成過程中，獲得華東政法大學、復旦大學、上海交通大學、上海社科院、華南理工大學、武漢大學、湖北大學、北京大學等校共20多位教授表達意見，復旦大學教授桑玉成並提出重要修改意見。

童之偉文章刊登被大量網友轉發，但不久就被網管下架，他的個人微博主頁呈現「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態」，其原本的7046篇微博也已消失，頁面呈現「暫無內容」。

有網友說，憲法規定人民的言論自由權。雖然言論自由是有邊界的，但不是凡涉及政治+轉發量大就因「違反相關法律法規」被禁言。憲法是一切法律的母法，我們要有憲法尊嚴和憲法精神。

童之偉教授作為憲法學的大家之一，結合其餘多位專家的意見，給出自己對於防疫過程中，部分缺少程式正義的行為的法律意見，這是他的專業領域，請有關部門聽聽他們的聲音。不是說他一定對，但應聽聽他的聲音。

中國憲法學權威教授童之偉。（取材自微信）
中國憲法學權威教授童之偉。（取材自微信）

緊急狀態 防疫 微博

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