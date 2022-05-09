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強制員工五一加班 中青寶董事長辭職由兒子接任

中國新聞組／北京9日電
中青寶新任董事長李逸倫。(取材自中青寶官網)
中青寶新任董事長李逸倫。(取材自中青寶官網)

因強制員工「五一」加班惹議的中青寶原董事長李瑞杰，近日為加班不當言論致歉，並提出辭呈，辭去公司董事長等職務，公司董事會決定選舉公司董事兼總經理李逸倫為公司董事長。李逸倫是李瑞杰的兒子。

中國網財經報導，中青寶公告中提到，李瑞杰辭職後，將轉而擔任中青寶戰略發展部部長，年薪11.43萬元（人民幣，下同，約2.16萬美元）。2021年年報顯示，李瑞杰任董事長的稅前報酬總額為36萬元。

中青寶前董事長李瑞杰日前要求員工五一加班。(取材自中國網財經)
中青寶前董事長李瑞杰日前要求員工五一加班。(取材自中國網財經)

目前，李瑞杰直接持有中青寶股份83.39萬股，通過控制深圳市寶德投資控股有限公司持有公司1914.15萬股股份，通過控制深圳市寶德科技有限公司持有公司2490.34萬股股份，為公司實際控制人。

而接任李瑞杰成為公司董事長的則是前中青寶總經理李逸倫，同時接任公司第五屆董事會戰略委員會主任委員、審計委員會委員、薪酬委員會委員職務。公開資料顯示，李逸倫1994年出生，為李瑞杰之子。

資料顯示，李逸倫畢業於美國加州大學歐文分校企業經濟學專業。2017年12月至2020年1月擔任中青寶首席運營官，並從2020年1月開始擔任總經理，2020年5月開始擔任董事。

日前，有網友曝光了數張聊天記錄截圖引發批評，截圖顯示，中青寶正在開發m7文旅、博物館等元宇宙系列產品，為了保證進度，要求研發團隊從4月30日至5月4日加班，若個人原因不能參與加班要報備。中青寶董事長李瑞杰直言「所有的吹水佬，自己買塊豆腐撞死吧」、「五一全部加班，不服的，馬上炒掉」、「自己加班，沒有加班費」。

5月1日中午，中青寶通過微信公眾號致歉。中青寶表示，董事長本人已經深刻意識到事情的嚴重性並作了自我反省。

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