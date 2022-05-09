我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台確診增4萬例「遇假日被低估」 陳時中：高峰仍未到

中國發布最高A級通緝令 追拿6拐賣犯 網友「熱血澎湃」

中國新聞組／北京9日電
馬麽日外(上排左起)、董子會、劉上英、黎經發(下排左起)、劉賢康、馬良。(取材自人民網)
馬麽日外(上排左起)、董子會、劉上英、黎經發(下排左起)、劉賢康、馬良。(取材自人民網)

中國公安部日前發布最高A級通緝令，公開通緝六名重大拐賣婦女兒童犯罪在逃人員的姓名、出生日、照片和戶籍地址及身分證號。通緝令發布後引起了網絡熱議。多位網友表示，公安部如此大力通緝6人，是在向廣大涉拐人員下「最後通牒」

香港01引述極目新聞報導，A級通緝令的懸賞金通常不少於5萬（人民幣，下同）且不設最高金額，B級的懸賞金則不少於1萬。本次發布A級通緝令，其中一名通緝犯劉上英曾拐賣一個年僅12歲的女童嫁給30歲的男性，其後該女童再次被賣給兩個不同的男性為妻。有的在逃人員已經幾十年沒有回過家。

文書顯示，2016年5月，劉上英與同夥戴某將年僅12歲的女童李某從廣西博白縣旺茂鎮拐賣到廣東省廉江市塘蓬鎮。之後兩人以1.2萬將女童賣給一名30歲男子林某做妻子。被拐賣後，林某明知女童未滿14歲，仍對其實施不法行為。

僅一個月後，女童被林某以1.5萬轉賣給同市的黃某為妻。黃某明知女童未14歲，仍對其實施不法行為。同年9月，黃某有意轉賣女童，便再次以1萬將其賣給卜某做老婆。

報導指出，從事拐賣婦女行為者並非都是男性，有些女人販子反會讓被拐者降低戒心。2010年福建省公安機關聯合廣西防城港市的公安部門，曾逮捕59歲的人口販子陳蓮香，從2009年開始她開始拐賣兒童，2年不到共拐賣了46個兒童，遭判刑有期徒刑10年，罰款3000元。

報導說，對於手繪地圖尋親成功的李景偉來說，自己今年最大的願望，便是看到拐賣自己的人販子可以伏法。「人販子不能伏法，我就一直不能帶老婆、孩子回雲南老家祭奠我父親。」

李景偉透露，5月6日，自己看到公安部通緝六名重大拐賣婦女兒童犯罪在逃人員，自己感到熱血澎湃，「感覺那一天要來了。」

據了解，公安部的通緝令2000年2月開始分成「A級」、「B級」兩等級，A級通緝令是在全國範圍內發布級別最高的通緝令、B級通緝令則是公安部應各省級公安機關的請求而發布。

通緝 公安 香港

上一則

300萬新車 售前修17次 網調侃：可要求退一賠三 賠900萬

下一則

浙江舟山天空「血色」嚇人 竟是因為秋刀魚？

延伸閱讀

廣西長300公尺、60多層樓深天坑 保存完好原始森林系統

廣西長300公尺、60多層樓深天坑 保存完好原始森林系統
鐵籠是車棚…陝西「鐵籠女」報告：涉拐賣未遭虐待

鐵籠是車棚…陝西「鐵籠女」報告：涉拐賣未遭虐待
陝西「鐵籠女」調查出爐：涉婦女拐賣未遭虐待

陝西「鐵籠女」調查出爐：涉婦女拐賣未遭虐待
整點快訊/中國人趁戰亂綁架烏克蘭嬰兒 疑拐賣嬰兒被捕

整點快訊/中國人趁戰亂綁架烏克蘭嬰兒 疑拐賣嬰兒被捕

熱門新聞

有「央視一姐」之稱的著名主持人董卿，其丈夫、上海富商密春雷自今年初開始失蹤。取自香港01

上海富商密春雷失蹤4個月 「央視一姐」妻董卿節目停播

2022-05-07 12:53
上海封控防疫驚爆恐怖事件，一家養老院竟將還有氣息的老人裝進屍袋裡，要求殯儀館載走火化，結果被殯儀館人員發現老人仍有生命跡象，殯儀館人員喝斥「還在動是活的」，並將人退還。影片截圖

上海「活人裝屍袋」影片瘋傳 殯儀館斥：還在動是活的

2022-05-01 22:50
華府經濟學者觀察指出，北京經濟脅迫經常失效且造成反效果。圖為大批出口商品車在山東港口煙台港集結等待裝船。（新華社資料照片）

華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果

2022-05-06 20:46
一女子稱，一家三口在上海被封控44天，不算房租，光是買菜的錢就花了2萬元人民幣。（網易新聞網）

上海3口之家被封44天 買食物花逾3千美元 網友：活不起

2022-05-01 11:52
根據監控系統，這名擁有雙碩士的巴基斯坦女自殺炸彈客在右側中方車輛駛近時立即引爆身上炸彈。（取材自觀察者網）

巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？

2022-05-01 03:34
南京大學校門。（百度百家號）

中國3所「985大學」拒絕再上國際排名

2022-05-08 14:29

超人氣

更多 >
封面故事／機票難求、處處封城 阻斷華人回鄉路

封面故事／機票難求、處處封城 阻斷華人回鄉路
李靚蕾隔3個月再發聲 親收手寫卡片哭了

李靚蕾隔3個月再發聲 親收手寫卡片哭了
中國3所「985大學」拒絕再上國際排名

中國3所「985大學」拒絕再上國際排名
巴哈馬度假勝地傳離奇命案 3名美國人死亡

巴哈馬度假勝地傳離奇命案 3名美國人死亡
蓋茲喊「熊來了」警告利率會升到…讓全球經濟減緩

蓋茲喊「熊來了」警告利率會升到…讓全球經濟減緩