中國發布最高A級通緝令 追拿6拐賣犯 網友「熱血澎湃」

馬麽日外(上排左起)、董子會、劉上英、黎經發(下排左起)、劉賢康、馬良。(取材自人民網)

中國公安 部日前發布最高A級通緝 令，公開通緝六名重大拐賣婦女兒童犯罪在逃人員的姓名、出生日、照片和戶籍地址及身分證號。通緝令發布後引起了網絡熱議。多位網友表示，公安部如此大力通緝6人，是在向廣大涉拐人員下「最後通牒」

香港 01引述極目新聞報導，A級通緝令的懸賞金通常不少於5萬（人民幣，下同）且不設最高金額，B級的懸賞金則不少於1萬。本次發布A級通緝令，其中一名通緝犯劉上英曾拐賣一個年僅12歲的女童嫁給30歲的男性，其後該女童再次被賣給兩個不同的男性為妻。有的在逃人員已經幾十年沒有回過家。

文書顯示，2016年5月，劉上英與同夥戴某將年僅12歲的女童李某從廣西博白縣旺茂鎮拐賣到廣東省廉江市塘蓬鎮。之後兩人以1.2萬將女童賣給一名30歲男子林某做妻子。被拐賣後，林某明知女童未滿14歲，仍對其實施不法行為。

僅一個月後，女童被林某以1.5萬轉賣給同市的黃某為妻。黃某明知女童未14歲，仍對其實施不法行為。同年9月，黃某有意轉賣女童，便再次以1萬將其賣給卜某做老婆。

報導指出，從事拐賣婦女行為者並非都是男性，有些女人販子反會讓被拐者降低戒心。2010年福建省公安機關聯合廣西防城港市的公安部門，曾逮捕59歲的人口販子陳蓮香，從2009年開始她開始拐賣兒童，2年不到共拐賣了46個兒童，遭判刑有期徒刑10年，罰款3000元。

報導說，對於手繪地圖尋親成功的李景偉來說，自己今年最大的願望，便是看到拐賣自己的人販子可以伏法。「人販子不能伏法，我就一直不能帶老婆、孩子回雲南老家祭奠我父親。」

李景偉透露，5月6日，自己看到公安部通緝六名重大拐賣婦女兒童犯罪在逃人員，自己感到熱血澎湃，「感覺那一天要來了。」

據了解，公安部的通緝令2000年2月開始分成「A級」、「B級」兩等級，A級通緝令是在全國範圍內發布級別最高的通緝令、B級通緝令則是公安部應各省級公安機關的請求而發布。