「我的胸型升杯了」空姐自拍被炒 控公司違規解雇 法院這樣判

南方航空傳出空姐因為自拍而被辭退的消息，圖為示意圖。(取材自微博)

南方航空一名郭姓空姐在飛行值勤期時間穿內衣自拍後被開除，遂以違法解除勞動合同控告航空公司，但法院認為該名空姐違反安全職責，航空公司解約未違法，駁回控訴。

南方都市報報導，2019年10月12日，郭女在某航班限流等待期間，於飛機洗手間內穿內衣自拍，並發朋友圈配文稱，「飛機延誤了，我立刻來洗手間試試新品：裸感。體驗感：真的跟沒穿一樣，超級無敵舒服。這麽長時間一直穿的是裸吻內衣，所以，我的胸型也升杯了。這款裸感，我穿75B」。不久後該內容被其刪除。

報導說，南方航空公司以郭女利用工作時間從事私人事務，在網路發布不雅照片，違反公司規定及公序良俗為由解除勞動合同。郭女認為公司違法解除合同，將其訴至法院。

廣州市中級人民法院經審理認為，本次航班延誤期間，郭女自拍行為發生在值勤期內，並沒有嚴格履行職責，未把安全責任放在首要位置。

其次，郭女作為南方航空公司乘務員的身分在微信 朋友圈內是公開的，在機艙內穿著內衣發朋友圈，有損社會風氣和公序良俗，違背空乘人員的行為規範和職業形象。

最後，南方航空公司作為負責人民群眾出行安全的特殊企業，對影響飛行安全的行為持「零容忍」的態度具有合理性，故南方航空公司認為郭女在值勤期內發布自拍不雅照的行為構成嚴重違反規章制度具有合理性。因此，法院認定解除勞動關係是南方航空公司依法行使管理權的體現，為合法解除。