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300萬新車 售前修17次 網調侃：可要求退一賠三 賠900萬

中國新聞組／北京9日電
一北京男子300萬元購買了一輛賓利車，卻發現現該輛車曾有過17次維修記錄。(取材自北京時間)
一北京男子300萬元購買了一輛賓利車，卻發現現該輛車曾有過17次維修記錄。(取材自北京時間)

北京一名田姓男子2016年在一家賓利4S店，花了300萬元買了一輛全新進口的賓利車，準備賣車時才發現該車曾有過17次維修紀錄，田男表示，購買前，對此一無所知。網友調侃稱：「退一賠三，300萬變900萬。」

每日經濟新聞報導，田男表示，當年買車時，汽車銷售員稱，車輛為全新進口整車。「買車後，我開得很愛惜，5年行駛里程只有1萬多公里，也從未有過維修。準備賣車的時候才發現該輛車曾有過17次維修記錄。」

一北京男子300萬元購買了一輛賓利車，卻發現現該輛車曾有過17次維修記錄。(取材...
一北京男子300萬元購買了一輛賓利車，卻發現現該輛車曾有過17次維修記錄。(取材自北京時間)

隨後田男向賓利4S店進行了多番求證，店方最終承認田男購買的這輛賓利車確實曾維修過。不過，該賓利4S店卻給出理由稱，田男在購車時沒有相關法律規定要將交付前檢查程序告知客戶，賓利4S店的行為並不構成欺詐。

賓利4S店的做法引發網友熱議。有不少網友調侃稱：「退一賠三，300萬變900萬。」更有網友留言表示：「太幸運了吧，我也想買到維修車，就發財了。」

對此，一位律師表示，「不論是有怎樣的理由，都不能影響賣家將車輛維修情況告知消費者的義務，這是最起碼的消費知情權」、「消費者有權以銷售者構成欺詐為由，要求銷售者『退一賠三』」。

對於賓利4S店的上述說法，田男並不接受，表示將通過訴訟的形式維護自己的權益。

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