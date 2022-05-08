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百萬網紅控遭家暴險死 老公反擊：她婚內出軌多次

中國新聞組／北京8日電
徐大寶稱已申請離婚，但「不知道能不能活到拿到離婚證書那一天」。（視頻截圖）
徐大寶稱已申請離婚，但「不知道能不能活到拿到離婚證書那一天」。（視頻截圖）

曾在2017年法國坎城影展以「五星旗禮服」大出鋒頭的中國女星兼百萬級網紅徐大寶，近日驚傳半年間遭老公賈洪清家暴四次，徐大寶稱已申請離婚，但「不知道能不能活到拿到離婚證書那一天」。賈洪清發長文承認家暴，但指控徐大寶婚內出軌多次，「雖然我知道打人不對，但我還是要把事情說清楚」。

徐大寶曾在坎城影展以「五星旗禮服」大出鋒頭。(取材自微博)
徐大寶曾在坎城影展以「五星旗禮服」大出鋒頭。(取材自微博)

綜合媒體報導，徐大寶靠著跑龍套在演藝圈中打滾，2021年與賈洪清結婚。徐大寶近日上傳多則影片，控訴丈夫半年內多次對其家暴，並稱賈洪清婚前刻意隱瞞精神疾病。徐大寶曬出自己被打的臉部腫脹、眼睛鮮紅出血的照片，稱賈洪清拿著枕頭企圖要悶死；她並在影片中崩潰痛哭，稱已申請離婚，但「不知道能不能活到拿到離婚證書那一天」。

徐大寶上傳自己被打傷的照片。(視頻截圖)
徐大寶上傳自己被打傷的照片。(視頻截圖)

對於徐大寶的家暴指控，賈洪清承認打了對方四次，「但我還是要把事情說清楚」。賈洪清指出，他第一次家暴徐大寶是發現了她與多名男性保持不正常男女關系，雙方之間還有轉帳行為。

賈洪清表示，他與徐大寶相識於去年5月，一開始她很傻很天真，兩人結婚之前，徐大寶非常守本分。但後來賈洪清發現徐大寶並不是一個老實本分的人，「她親自承認，結婚前為前男友墮過胎，當時孩子已經七個多月」。賈洪清指出，徐大寶口中的前男友也是有婦之夫，對方還為她買了一套房子；徐大寶還在不正規的平台直播過，並且與榜一大哥的關係不清不楚。賈洪清更稱曾在家中發現內含液體的「男性工具」。

賈洪清表示，原本還想挽回婚姻，「沒想到徐大寶利用網紅的身分，一而再、再而三網暴我，實在忍無可忍。」

家暴 坎城影展 五星旗

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