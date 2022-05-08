千萬送風水師 浙江廳官墳前作法謀升官

陶誠華受賄逾2970萬，被開除黨籍、公職。（取材自南方都市報）

正廳級的浙江省金華市政協黨組書記陶誠華，一心想當上地級市市委書記，竟向房地產 開發商索賄千萬元，再奉送給風水騙子，希望透過「作法」讓自己升官。甚至聽聞自己被調查後，還聽信風水師之言，在亡父墳前放生兔子（他屬兔），期望「劫後逢（墳）生」。

南方都市報報導，中央紀委國家監委官網刊文指出，陶誠華長期在金華工作，曾任武義縣委副書記、紀委書記、政法委書記；磐安縣委副書記、縣長。其做事嚴謹、追求實效，官聲頗佳。

文章指出，陶誠華廉潔底線的失守始於2003年，彼時他已調任金華市政府辦公室主任，他想要裝修貸款 購買的商品房，但裝修款卻沒有著落，需要四處籌措。「與一些經商的同學朋友交談時我發覺，我們之間經濟狀況差距很大，心裡開始不平衡。」陶誠華開始利用職權斂財。

2018年，眼看自己已經55歲，權欲膨脹、一心想上位的陶誠華愈發焦慮。這時候，有人向他透露，有個高手可以調節命理，使人官運通達。經過牽線搭橋，陶誠華結識了朱姓「風水師」。

2018年9月，陶誠華請朱在華山為其安排法事。陶誠華遵照朱的說法，將「五品官帽盒」帶回家中擺放，並將朱所送寓意「升官」的木制「升」放置家中。2019年上半年，朱姓風水師向陶誠華謊稱其在北京 有關係，能幫助其謀求職務晉升，但需要2000萬元打點。陶誠華遂向金華某房地產公司實際控制人提出需要2000萬元用於疏通關係，陶誠華隨後取得之1000萬元賄款送給朱姓風水師。

浙江省紀委監委2020年11月30日對陶誠華涉嫌嚴重違紀違法問題立案審查調查。2021年5月，陶誠華被開除黨籍、開除公職。法院查明，從2003年至2020年，陶誠華受賄共計折合價值2970萬元。