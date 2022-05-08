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宣傳反詐…溫州小區高掛大橫幅「住戶約炮被騙」

中國新聞組／北京8日電
溫州某小區宣傳反詐橫幅，點明「約炮被騙」引發議論。（取材自極目新聞）
溫州某小區宣傳反詐橫幅，點明「約炮被騙」引發議論。（取材自極目新聞）

浙江溫州某小區日前掛出反詐宣傳橫幅而引發熱議關注，「2022年4月16日，XX小區一住戶被人以約炮為由，詐騙其285734元，敬請防範。」橫幅落款為星海街道黨工委、辦事處和星海派出所。律師表示，這條橫幅未透露受害人真名，也未侵害其名譽權和隱私，但宣傳略有不妥。

極目新聞報導，溫州星海派出所工作人員對媒體表示，橫幅確為星海派出所與街道辦事處聯名懸掛，其中提到的「約炮被騙」的住戶為近期轄區真實案例，懸掛橫幅意在提醒廣大市民小心提防，謹防詐騙。

律師柴欣表示，橫幅是街道辦和派出所為了預防更多人陷入騙局所採取的警示手段，橫幅上寫著被騙人所在小區和被騙時間、緣由、金額，但並未寫明被騙人的姓名，他人無法將其與被騙人相聯繫。因此並未侵犯被騙人的隱私權和個人信息保護法的相關規定，屬於合法的行為。

另一位律師馬玉珍也表示，從法律層面看，橫幅顯示的被害人信息雖具體到受害人居住的小區，但並未透露更多個人信息，一般意義上不會涉及侵害名譽權和隱私。

馬玉珍表示，這樣宣傳也略有不妥，該小區的人有可能猜測到被害人的更多信息，會給被害人造成極為不好的心理影響和壓力，認為這樣的宣傳方式略有不妥。而該小區作為知名地產公司的樓盤，發生這樣不光彩的事，在某種意義上可能也會降低該公司品牌的社會評價，公司也有可能會提出異議。因此，「雖然宣傳形式很好，但建議隱去小區信息更為妥當。」

隱私 詐騙

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