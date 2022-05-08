6元改IP屬地 網紅不怕「裸奔」…合法性處灰色地帶

來自某電商平台的商家宣傳。（網站截圖）

中國的微博 、微信、抖音 等社交平台，之前被要求公布發文者IP位置。一時間，許多博主所在的位置無所遁形，猶如在網上「裸奔」。不過，近來在網路上出現了付費IP代理，賣家聲稱，最低只要6元（人民幣，下同，約0.9美元），就可以更改微博、抖音IP位置。

明報報導，公開IP屬地，讓不少聲稱在海外生活的網紅，被人發現原來人在中國；不少標榜「愛國」的名人，卻置身境外。擔憂暴露真實位置的網紅，紛紛修改自己的IP屬地，令付費IP代理生意一下子火了起來。

技術上，IP猶如身分憑證，每台上網設備都會被分配指定IP地址，每個IP地址都對應使用者的歸屬地。「IP代理」即透過搭建技術性的「中介平台」，幫助用戶隱藏真實IP位址。

現代快報報導，電商 平台上已出現付費IP代理的業務，有些直接指明可更改社交平台的IP屬地。在某二手電商平台上，以「IP代理」為關鍵詞搜索，出現大量商家信息。有賣家自稱電腦專業出身，「技術過硬」，所出售IP代理服務為自行破解，可更改手機或電腦IP位置，並支援所有系統平台及品牌設備。至於收費，賣家稱中國境內的伺服器價格為6至8元不等。不過這只屬於短效IP，而且可供選擇的屬地亦較少。

中國新聞周刊報導，一般一天的價格在4至10元不等，包月價格則更優惠。目前多數賣家提供的更換IP屬地服務，一般伺服器都在中國境內，提供國外伺服器的商家較少，且要價較高。

內地IP代理這一產業由來已久，過去許多網民使用虛擬私人網絡（VPN）來突破當局的網路封鎖，以瀏覽境外網站。代理IP作為一種技術手段，本身並無不妥，但利用代理動態IP變換不同網路登錄地址，藉以在網絡世界犯罪並逃避法律制裁，便令這一技術陷於灰色地帶。

近年來，非法IP代理一直是當局執法打擊的對象。2021年，警方展開「淨網」行動，一度關停1.3萬多條寬頻線路、5000餘個寬頻上網帳號。