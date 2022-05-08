河北父帶20本房產證為子徵婚 網友：相親天花板

中國單身男女數量過億，剩男剩女急壞了父母，線上線下各種相親會應運而生。圖為家長在觀看徵婚信息示意圖。（新華社資料照片）

河北石家莊一處相親角，一名父親拿著20多本房產證為兒子徵婚，引發網友關注。不少網友調侃，「這是徵婚天花板了」。

極目新聞報導，網上流傳的視頻中，在一處徵婚登記點，一名男子手拿一個紅袋子，裡面裝著厚厚一疊證件。他向周圍人介紹，有將近30個證。視頻中，一名女子詢問是不是城中村，該男子回答，「不是城中村，就是自己買的」。

據了解，此事發生在河北石家莊人民廣場相親角。視頻拍攝者表示，5日下午，他在人民廣場溜達時，碰到該男子正在相親角為兒子做登記。拍攝者看到男子的袋子裡裝了一疊房產證，詢問後得知有20多本，「他說都是商品房，可以去房管局驗」。拍攝者第一次碰到如此「硬核」的徵婚，便拍了視頻傳到網上。

「我就是給他做登記的人」，當地紅娘哥王先生說，自己長期從事婚戀服務，在人民廣場相親角開了一個攤位，為單身男女登記信息介紹對象。當天，有一名男子拎著約20多本房產證來為兒子登記，男子稱自己兒子出生於1998年，工作穩定，各方面條件優秀，想為兒子找一個合適的對象。

王先生與該男子加了微信 ，並答應為對方尋找合適的人選。王先生還說，該男子拿房產證徵婚也是想體現誠意，並非故意炫耀。目前，徵婚還未有進展。