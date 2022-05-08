新疆喀什大巴扎遭中國官方強拆 整個市場被夷為平地

衛星圖像顯示，喀什集市在2022年4月4日（左）至2022年5月4日（右）之間迅速拆除。(取材自衛星圖像截圖)

新疆 喀什地區擁有2000多年歷史，面積高達250畝的喀什大巴扎(大市集)近日傳出遭中國政府強拆。據報導，中國官方證實喀什大巴扎目前已經拆除三分之二，學者批評這是中國官方強迫漢化、掠奪維吾爾 人資源的又一行為。

根據自由亞洲電台報導，取得衛星圖像公司星球實驗室(PlanetLabs Inc)的資訊並調查發現，比較4月4日到5月4日的衛星照片明顯可見，中國正拆除占地250畝的喀什大巴扎。從圖片中看來，原本清晰可見的紅色與藍色建築屋頂，都已經消失。

喀什市市場監管局的官員3月證實，喀什大巴扎的拆除工作正進行中，但拒絕說明原因以及已經拆除的面積。而據當地警方的消息，整個市場已經接近完全拆除。

報導指出，喀什大巴扎位於喀什市東門，是絲綢之路的重要門戶之一，有4000多家商舖，銷售近萬種商品。喀什也是維吾爾人的文化根基，中國官方多年來推動喀什古城「換新」，甚至宣稱這是協助維吾爾人「脫貧」，而這一次拆除當地的大巴扎，同樣不願傾聽、更壓制當地維吾爾人的意見。

報導說，消息人士透露，中國當局拘留和審問不滿拆除大巴扎市集的商家。而喀什員警也坦言：「肯定有不滿的聲音，當地政法委正在著手處理大巴扎店主與拆遷問題，但還沒完全解決。」