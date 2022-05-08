他偷走中藥泡酒「毒亡」藥草店老闆居然要賠錢

中草藥「草烏」。（取材自九派新聞）

福建廈門一名男子偷走中草藥店放在街頭晾曬的「草烏」後，回家泡酒喝，竟中毒身亡，家屬憤而將草藥店老闆告上法庭。法院一審判店主過失殺人後又改判無罪，二審認定店主未妥善看管毒性藥品，改判賠4萬元人民幣（約6000多美元）。

「草烏」別名烏頭、五毒根，中醫認為其具有祛風除濕，溫經止痛功效。生草烏亦是一種有毒藥物，其中含有的烏頭鹼，口服3-5mg即可致人中毒死亡。

九派新聞報導，裁判文書網近日公布的一則判決書引發關注。整起案件發生在2016年，付姓男子經過一家「貴州苗家中草藥店」，偷走「草烏」回家泡成藥酒，並於當晚服下，不久便出現無力、全身發麻等不適症狀，送醫不治。據警方鑑定報告，付男因烏頭鹼中毒致死，其飲用的藥酒中也檢出烏頭鹼成分。

2017年12月，檢察機關以過失致人死亡罪對草藥店老闆岳某提起公訴，付男家屬也提起附帶民事訴訟。一審法院經過審理，判決岳某有期徒刑2年9個月，賠償30萬，岳某提起上訴。廈門中院作出二審判決，認定一審判決顯屬偏重，「本院酌情調整為4萬元。」

廈門中院解釋稱，就店主而言，草烏雖非法律意義上的危險物，但屬毒性藥品，應妥善保管，晾曬在公共場地應預防被人「順走」可能引發的危害等風險，而採取警告牌等預防措施只是舉手之勞，岳某卻未能做到，故對於未能避免付男私取草烏中毒死亡後果，可適當賠償損失。