最高法院「丟卷門」／陝西千億礦權案 引發陝西官場大動

陝西千億礦權案牽連甚廣，引發陝西官場人事變動。案件在最高法院審理後，該案最高法院主審法官王林清連續發出或通過央視名嘴崔永元發出自拍影片，指控最高法院長周強曾干預案件。

香港 明報報導，在2018年的影片中，王林清表示，2016年3月該案在最高法院已審理完畢，凱奇萊勝訴。但兩月後，時任最高法審判委員會副部級專職委員的杜萬華通知王林清，周強明確指示，要將該案發回重審，並要求在周強當年5月訪英前完成重審裁定。而崔永元當時則在微博 中就不斷「挑戰」、點名周強。外界當時亦關注周強官位，他最終相安無事。

另外，崔永元針對千億礦權案，還披露包括周強批示的「祕密文件」。報導引述消息人士指出，文件中矛頭並非僅指向周強；部分內容正是趙樂際擔任陝西省委書記期間對千億礦權案的批示，時任陝西省長是趙正永。

而在卷宗丟失案揭露不久後，陝西原書記趙正永便在2019年1月落馬受查，被指在秦嶺違建別墅事件中「陽奉陰違」；但他亦被指插手干預千億礦權案的司法過程。2003年，陝西高院 作出凱奇萊勝訴的一審判決；其後最高法院在2009年將案件發還陝西高院重審，陝西高院2011年推翻原判決。