長沙樓塌53死 湖南衛視停播綜藝節目 網友熱議

湖南省省會長沙市上月29日一棟樓房倒塌造成53人死亡後，湖南衛視多個綜藝節目6日相繼宣布本周暫停播出，知情人士稱這是因為「不合時宜」，引發網友熱議。

長沙一棟違規加蓋到8層的樓房4月29日突然倒塌，事故現場搜救工作於本月6日宣布結束，總計53人喪命，僅十人獲救。長沙官方後啟動究責，對九名涉案人員予以刑事拘留；國務院 也成立調查組展開調查。

適逢事故頭七，湖南衛視多個綜藝節目組官方6日陸續發布聲明，表示本周播出的節目因「編排調整」將暫停播出一周。停播節目包括「大偵探」、「嚮往的生活」、「你好星期六」、「聲生不息」、「春天花會開」。

湖南衛視官方並未說明原因。但多名綜藝娛樂微博 大V發文指出，這是因為長沙樓房倒塌造成53人死亡，此刻播放綜藝節目「不合時宜」。

湖南衛視官方社群 帳號已將首頁圖像改為黑白色。

湖南衛視及旗下芒果TV是中國的綜藝節目重鎮。節目官方宣布暫停播出又不給出具體原因，引發大批觀眾在其官方微博留言追問。

當得知是因為長沙樓房倒塌停播後，許多網友抱怨收視權益受影響；有人質疑「遇難的人跟我有啥關係？又不是親朋好友，我關注追責已經是盡了一份力了，怎麼綜藝還不讓我看了？」、「幾乎每年都有人為的特大事故，糾察，問責，避免類似問題發生，你禁娛有什麼用？」許多人認為「這有點狗血了」，還有不敢批評的網友嘆，「逆來順受，一起做國家好公民」。

但有更多網友留言力挺，強調重大意外事故發生在長沙當地，停播合情合理，更何況是遇難者頭七，批評這些質疑網友「冷血」，反問「53條生命難道還不值得當地電視台禁娛一周嗎？」

在中國，發生重大公安事故後停播綜藝娛樂節目已成常態。

東方航空MU5735航班3月21日失事墜毀廣西後，多家中國衛視的綜藝節目組宣布停播或延播。