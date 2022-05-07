「非法獲取國家秘密」等罪 中最高法院法官遭重判14年

中國最高法院前法官王林清，被控參與竊取卷宗「非法獲取國家秘密」，加上受賄數千萬元，遭重判14年。（取材自央視新聞）

中國最高法院前法官（助理審判員）王林清，被控受賄以及非法獲取國家秘密，合計遭重判14年。

據新華社報導，5月7日北京 市第二中级人民法院一審公開宣判，對被告王林清以受賄罪判處有期徒刑10年，並處罰金人民幣100萬元（約15萬美元），以「非法獲取國家秘密罪」判處有期徒刑5年，決定執行有期徒刑14年，並處罰金人民幣100萬元；對其受賄所得財物及其孳息依法予以追繳。

報導指出，審判過程中，對王林清被指控受賄事實部分公開開庭審理，對涉及國家秘密的王林清被指控非法獲取國家秘密事實部分不公開開庭審理。在受賄的部分，王林清2008年至2018年，非法收受榆林市凱奇萊能源投資 有限公司等2個單位和律師程傑、律師楊銘等11名個人給予的財物、購物卡，共計折合人民幣2,190萬餘元（約328.5萬美元）。

判決指出，凱奇萊能源投資有限公司代表人趙發琦，在2018年6月至8月要求王林清獲取凱奇萊公司與陝西省地質礦產勘查開發局西安地質礦產勘查開發院合作勘查合約糾紛一案的卷宗材料，王林清先後採用借閱、騙取案卷材料後偷拍等方式，非法獲取凱奇萊公司案件的大量卷宗材料，通過手機微信 或者電子郵件等方式將所拍攝材料提供給趙發琦，「經國家保密局鑒定，王林清夥同趙發琦非法獲取的材料中有5份屬機密級國家秘密」。

法院並認為，王林清作為司法工作人員，知法犯法，受賄數額特別巨大，嚴重侵害了司法行為的廉潔性，破壞了司法公信力；其非法獲取國家秘密，交由趙發琦後被擴散，「造成了惡劣的社會影響」，應依法懲處。

此前據北京晚報2019年2月報導，經聯合調查組調查，網路流傳的2016年「凱奇萊案」二審卷宗丟失，實為王林清利用工作之便竊取相關材料。2018年1月該案二審宣判後，王林清認為案件卷宗丟失仍正常宣判，單位對卷宗丟失也沒有追查，遂臆測有「黑幕」，加之前期積怨，於是決定通過寫「舉報材料」、拍攝自述視頻的方式向上級「反映」。

本案背後的「凱奇萊案」，由於涉及陝西省橫山縣價值不斐的礦權開採糾紛，被輿論稱為「陝北千億礦權案」，也是一起中國官方與民間商人曠日廢時的司法博弈，2017年12月，中國最高法院作出終審判決，凱奇萊公司勝訴。