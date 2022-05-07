塌樓53死 長沙書記、市長鞠躬道歉 網：不夠 不能道歉了事

湖南長沙居民自建房倒塌事故現場搜救工作6日結束，現場被困、失聯人員已全部找到，共救出十人，遇難53人。(新華社)

湖南省長沙市一棟自建房疑因違建倒塌，搜救行動昨天結束，共造成53人遇難。長沙市委書記吳桂英與市長鄭建新6日率官員為此事鞠躬道歉。國務院 宣布成立專責調查組，給家屬及社會一個負責任的交代。外媒則質疑這項事故與政府在房屋加建程序中把關不嚴有關，甚至可能涉及腐敗，應嚴肅追責，不能道歉了事。

4月29日12時20分許，湖南省長沙市望城區一居民自建房發生倒塌，連日來的搜救工作於6日3時零3分結束。官方表示，事故現場被困、失聯人員已全部找到，共救出十人，遇難53人。昨天在長沙市召開的事故第七次新聞發布會上，吳桂英與鄭建新等官員一同起立鞠躬，向遇難者表達沉痛哀悼，向遇難者家屬、受傷人員表示深切慰問，並向全社會道歉。

吳桂英表示，這起事故給人民群眾生命財產安全造成了巨大損失，教訓十分深刻。當局將全面配合上級有關部門徹查事故原因，依法嚴肅追究責任，從嚴處理相關責任人。

綜合媒體報導，該自建房2012年建為6層，2018年加建到8層，一樓為門面，二樓為飯店，三樓為放映咖啡 館，四、五、六樓為家庭旅館 ，七、八樓為自住房，承租戶對房屋有不同程度結構改動，可能涉及違建。警方已對涉事的房屋實際經營者等11名相關責任人採取刑事強制措施。

國務院也決定成立調查組，對湖南長沙「4·29」特別重大居民自建房倒塌事故進行調查。文匯報報導，國務院調查組由應急管理部牽頭，同時邀請建築、安全、法律等方面的權威專家組成專家組。

國務院調查組組長、應急管理部部長黃明6日在長沙主持召開調查組第一次全體會議。會議指出，調查要查明原因、總結教訓，認定責任，嚴肅追責問責。希望湖南省在嚴肅認真配合事故調查工作的同時，立即開展自建房安全專項整治，堅決遏制新的重特大事故。

自由亞洲電台報導，有業內人士推測，這棟居民樓坍塌原因可能與政府在房屋加建程序中把關不嚴有關，甚至可能涉及腐敗。但官方迄未對此公開說明，不能僅道歉了事。