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嚴歌苓批習近平 被張藝謀電影「一秒鐘」刪署名

中國新聞組／北京6日電
「一秒鐘」的劇照。（取材自豆瓣電影）
「一秒鐘」的劇照。（取材自豆瓣電影）

「鐵鍊女事件」轟動全中國，美籍華人作家嚴歌苓痛批「習近平是人販子」，隨即在中國遭全面封殺，連改編自嚴歌苓原著的張藝謀電影「一秒鐘」，也奉命刪除嚴歌苓的署名。嚴歌苓及其丈夫，也是她的經紀人王樂仁（Lawrence A. Walker）堅持捍衛自己的著作權和知識產權等，擬在境外提訴電影相關方。

自由亞洲電台報導，王樂仁表示，2011年，張藝謀與嚴歌苓簽署了「陸犯焉識」版權使用協議。該書以中共建政後「反右歷史」為背景，用家族史展現一個國家巨大的政治悲劇。張藝謀據此改編了電影「歸來」，該片入圍2014年戛納電影節非競賽展映單元，並贏得香港電影金像獎最佳兩岸華語電影。

弔詭的是，該電影被官方過審上映後，致謝嚴歌苓的這句話也被刪除。王樂仁認為可能是國家力量導致的「政治原因」，站出來捍衛自己的權利。

張藝謀再以「陸犯焉識」另一條線索為主線，拍攝了另外一部電影「一秒鐘」。在版權協議中並沒有禁止張藝謀這樣做。因此在電影「一秒鐘」中，張藝謀無法明確將電影歸功於這部小說，但他在屏幕上標注：「本片受到嚴歌苓女士作品的啟發；我們在此表示感謝」。

弔詭的是，該電影被官方過審上映後，致謝嚴歌苓的這句話也被刪除。

「一秒鐘」的投資方趙毅軍透過一位電影界的中間人，明確告訴嚴歌苓，刪除嚴歌苓署名的指令，確實是來自中國國家電影局；還語帶威脅，警告她不要將矛盾上升到與國家對立層面。王樂仁說，這樣的威脅令人聯想到「天安門坦克人」。

早在新冠疫情爆發後，2020年3月，嚴歌苓就寫下撻伐中國政府掩蓋疫情真相的文章「瞞瞞瞞」；其後中國政府就暗中停止與嚴歌苓有關的電影項目。但上海復旦大學教授宋庚一遭舉報事件後，嚴歌苓再寫下「舉報隨想」；不久前她再就「鎖鏈女事件」寫下「母親啊 母親」。這些文章被翻譯成多國文字傳播，遭中共封殺，讓嚴歌苓在經濟上損失慘重。

據了解，嚴歌苓為知名的美籍華人作家，其作品「小姨多鶴」、「第九個寡婦」、「陸犯焉識」等擁有巨大的受眾群，很多作品也被拍成電影或電視劇。

華裔美籍作家嚴歌苓。（本報資料照片）
華裔美籍作家嚴歌苓。（本報資料照片）

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