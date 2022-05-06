我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診破3.6萬例、10死 中重症87例皆創新高

中駐美大使秦剛：美國是時候取消對中加徵關稅了

名記羅昌平批長津湖 被判刑7月並罰8萬宣傳抗美援朝事蹟

中國新聞組／北京7日電
電影「長津湖」描述中美軍隊，在冰天雪地的朝鮮東北部長津湖地區廝殺17天。（取材自新華網）
電影「長津湖」描述中美軍隊，在冰天雪地的朝鮮東北部長津湖地區廝殺17天。（取材自新華網）

中國媒體人羅昌平之前批評電影長津湖」，被控侮辱韓戰中凍死的中國士兵，侵害英雄烈士名譽案。羅昌平認罪，日前一審被判監七個月，並須在新浪網、「法治日報」和「解放軍報」上公開道歉。

綜合媒體報導，根據法院文件，羅昌平在三亞市住處用手機觀看「長津湖」和長津湖戰役紀錄片後，使用微博帳號發文，侮辱在抗美援朝長津湖戰役中犧牲的中國人民志願軍「冰雕連」英烈，侵害英雄烈士的名譽、榮譽，藉以博取關注。

羅昌平在其微博寫道，「半個世紀之後國人少有反思這場戰爭的正義性，就像當年的沙雕連不會懷疑上峰的『英明決策』」。

「冰雕連」被用來形容中國人民志願軍在嚴寒中犧牲後，仍像冰雕般堅守陣地的英勇形象；「沙雕」則是網路用語，有愚蠢和無腦的意思。

法院指出，違法貼文9篇，閱讀量累計1761萬3621次、評論量1萬9152條、轉發量3萬2015次。羅昌平曾因發表言論違反微博社區公約被平台處置30次。

通報稱，羅昌平有自首情節，自願認罪認罰，願意賠償公益損害賠償金8萬元（人民幣，下同，約1.2萬美元），用於抗美援朝烈士精神事蹟紀念、宣傳等公益事業（並已支付到位於遼寧省丹東市的抗美援朝紀念館），法院予以認可。

羅昌平曾任中國商報首席記者、新京報深度報導部主編、財經雜誌副主編。他被稱為80後輿論領袖、新一代媒體領軍人物。在其微博帳號被封前，擁有超過220萬名粉絲。

羅昌平。（取材自北京青年報）
羅昌平。（取材自北京青年報）
羅昌平（右）。（取材自微博）
羅昌平（右）。（取材自微博）

微博 長津湖 電影

上一則

中清零毀信心 23%歐企想出走 「投資吸引力大降」

延伸閱讀

周杰倫「范特西」名氣太紅 遭微博冒名賣NFT

周杰倫「范特西」名氣太紅 遭微博冒名賣NFT
彭于晏突現身機場飛離上海？近照流出 成為頹廢大叔

彭于晏突現身機場飛離上海？近照流出 成為頹廢大叔
胡錫進發文反對不斷封城後 又自刪文章

胡錫進發文反對不斷封城後 又自刪文章
玄彬、孫藝真被爆5日登記結婚 網友笑：蜜月試底線？

玄彬、孫藝真被爆5日登記結婚 網友笑：蜜月試底線？

熱門新聞

根據監控系統，這名擁有雙碩士的巴基斯坦女自殺炸彈客在右側中方車輛駛近時立即引爆身上炸彈。（取材自觀察者網）

巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？

2022-05-01 03:34
鄭女士和她的特斯拉。（取材自紅星新聞）

「我死得好冤啊」特斯拉深夜傳出悽慘女聲 嚇壞車主

2022-04-30 10:00
上海封控防疫驚爆恐怖事件，一家養老院竟將還有氣息的老人裝進屍袋裡，要求殯儀館載走火化，結果被殯儀館人員發現老人仍有生命跡象，殯儀館人員喝斥「還在動是活的」，並將人退還。影片截圖

上海「活人裝屍袋」影片瘋傳 殯儀館斥：還在動是活的

2022-05-01 22:50
一女子稱，一家三口在上海被封控44天，不算房租，光是買菜的錢就花了2萬元人民幣。（網易新聞網）

上海3口之家被封44天 買食物花逾3千美元 網友：活不起

2022-05-01 11:52
外交人員、學者和分析師認為，俄羅斯因烏克蘭戰爭深陷困境，而中國戰略家正從中汲取教訓，包括在台灣衝突期間反制西方「資訊戰」，以及利用「震懾」迅速制伏台灣部隊。示意圖／Ingimage

路透：中國借鑑俄烏戰爭 著眼資訊戰及速戰速決

2022-04-30 07:45
天津市長廖國勳驚傳猝逝。（新華社）

突發疾病搶救無效...天津市長猝逝

2022-04-28 09:39

超人氣

更多 >
疑為高中舞會爭執 芝狠父活活打死17歲女兒

疑為高中舞會爭執 芝狠父活活打死17歲女兒
近2年來最糟單日表現 道指跌逾1000點 那指重挫近5%

近2年來最糟單日表現 道指跌逾1000點 那指重挫近5%
美研究：Omicron與先前其他變異株一樣嚴重

美研究：Omicron與先前其他變異株一樣嚴重
女子德州舊貨店35元買下雕像 竟是兩千年前羅馬石刻

女子德州舊貨店35元買下雕像 竟是兩千年前羅馬石刻
美股盤中重挫 道瓊工業指數跌逾1200點

美股盤中重挫 道瓊工業指數跌逾1200點