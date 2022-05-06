名記羅昌平批長津湖 被判刑7月並罰8萬宣傳抗美援朝事蹟

電影「長津湖」描述中美軍隊，在冰天雪地的朝鮮東北部長津湖地區廝殺17天。（取材自新華網）

中國媒體人羅昌平之前批評電影 「長津湖 」，被控侮辱韓戰中凍死的中國士兵，侵害英雄烈士名譽案。羅昌平認罪，日前一審被判監七個月，並須在新浪網、「法治日報」和「解放軍報」上公開道歉。

綜合媒體報導，根據法院文件，羅昌平在三亞市住處用手機觀看「長津湖」和長津湖戰役紀錄片後，使用微博 帳號發文，侮辱在抗美援朝長津湖戰役中犧牲的中國人民志願軍「冰雕連」英烈，侵害英雄烈士的名譽、榮譽，藉以博取關注。

羅昌平在其微博寫道，「半個世紀之後國人少有反思這場戰爭的正義性，就像當年的沙雕連不會懷疑上峰的『英明決策』」。

「冰雕連」被用來形容中國人民志願軍在嚴寒中犧牲後，仍像冰雕般堅守陣地的英勇形象；「沙雕」則是網路用語，有愚蠢和無腦的意思。

法院指出，違法貼文9篇，閱讀量累計1761萬3621次、評論量1萬9152條、轉發量3萬2015次。羅昌平曾因發表言論違反微博社區公約被平台處置30次。

通報稱，羅昌平有自首情節，自願認罪認罰，願意賠償公益損害賠償金8萬元（人民幣，下同，約1.2萬美元），用於抗美援朝烈士精神事蹟紀念、宣傳等公益事業（並已支付到位於遼寧省丹東市的抗美援朝紀念館），法院予以認可。

羅昌平曾任中國商報首席記者、新京報深度報導部主編、財經雜誌副主編。他被稱為80後輿論領袖、新一代媒體領軍人物。在其微博帳號被封前，擁有超過220萬名粉絲。