疑遭女護工踹毆 上海87歲翁亡

疑似上海一社區醫院護工腳踹毆打老人的片段流傳。（取材自微博）

一則疑似護工毆打老人的影片近日在網上熱傳；上海黃浦區官方通報稱，經確認影片內被打者及打人者是黃浦區外灘街道社區衛生服務中心總院的患者及護工。

香港01報導，由網傳影片中可以看到，疑似是護工的女子在病房裡腳踹老人，當時老人已經坐在地上。黃浦區官方通報稱，在影片傳出的4日晚，涉事中心即向屬地派出所報警並報告區衛健委。

通報又稱，黃浦區衛健委組成調查組，核實查明情況。目前，公安 部門已介入調查，涉事護工已停職，其所屬家政公司按照主管部門要求開展整頓工作。區衛健委工作組已入駐外灘街道社區衛生服務中心開展調查，核查該中心在此次事件中的管理責任。

有疑似是老人家屬的網友（網名「逃離北蔡垃圾鎮」）4日在微博發文表示，其爺爺87歲，因身體不好多次入院急救，2月22日轉院住進黃浦區外灘街道社區醫院。

家屬指，因疫情 緣故，除了送老人入院當天，之後都不讓家屬再去醫院看望老人。3月18日，家屬在上海被隔離後，全靠看護提供的影片才知道爺爺的狀況。老人於5月2日去世，家屬說：「全家萬萬沒想到，爺爺在去世前遭受看護腳踹毆打。」

家屬說：「我們最後一面也沒見到爺爺，當時爺爺被推出來是全身包裹的。殯儀館工作人員也不讓我們靠近，只能遠遠間隔望著。」

家屬表示，警察 特地從浦西開車到浦東來接家屬去警局。家屬已於4日報警，並稱5日警方已受理此事件，目前只知此影片拍攝日期為4月27日，具體情況還待警方調查。

家屬表示，奶奶非常愛爺爺，一直把爺爺當小孩照顧。 家屬一直瞞著爺爺情況，怕奶奶不能接受，現在得知奶奶已看過爺爺被打的影片。