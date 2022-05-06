長沙塌樓中奇蹟生還 女保存半壺水 廢墟熬過88小時

被埋壓131小時後長沙自建房倒塌第10名被困者獲救。(取材自央視新聞)

湖南長沙一棟違規加蓋的八層樓建築日前突然坍塌，截至5日凌晨已有10人獲救、5人遇難；在意外中生還的21歲女性小圓（化名），憑藉著教科書式的自救操作，在廢墟下熬過88個小時，遠遠超過72小時的黃金救援期，最後奇蹟般順利被救了出來。

香港 01報導，小圓是事故中第九位獲救的受困者，她在3日凌晨4時15分被救出，被困在倒塌的狹小空間內整整88個小時，現場搶救攻堅組指揮員文鵬表示，小圓獲救時身體和精神狀態都不錯，「這讓我們很驚喜」。

小圓表示，建築倒塌的時候她正躺在床上，事發當下她就意識到，身邊的半壺水是最珍貴的保命物資，於是她有計畫地分配喝水的量，「每一次喝一小口」，直到小圓被救出時，她的半壺水還有剩餘。

除此之外，床上的被鋪也是小圓的自救法寶，「熱的時候我就不蓋，感覺冷的時候我就趕緊包裹在身子上」，在受困的將近四天時間內，當地晝夜溫差大，小圓就隨時根據身體的感受蓋被，保持身體不會失溫。

據報導，在等待救援期間，小圓冷靜自救，不只維持自己的身體狀況，在聽到離自己不遠處有救援團隊的動靜時，她摸到附近一塊硬物並拿來敲擊牆壁，試圖發出求救信號，「聽到外面聲音比較嘈雜時，我就不敲，因為敲了外面也聽不到，等到救援人員比較近或是安靜的時候，我就有規律地敲，很快就得到回應」。

小圓也說，雖然她的手機 沒有訊號，但她會用來看日期和時間，這樣她可以清楚自己被困了多久，所以不至於驚慌失措，「我不會去解鎖手機，想知道時間才會看一眼」。