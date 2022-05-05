澳洲大學講師殺華女 曾寫「綁架妻」 事後還稱自衛意外

布朗和陳誠（音譯）的婚禮照。（取材自紅星新聞）

「他要殺了我」35歲華裔 女性陳誠（音譯）日前遭到澳洲 籍丈夫亞當布朗（Adam Brown）刺傷，奄奄一息地躺在後院的血泊中，急救後不幸去世，布朗被指控謀殺罪。據悉，布朗和陳誠於2017年在中國結為夫妻，生活在墨爾本。布朗是迪肯大學傳播與創意藝術學院數字媒體系的高級講師，陳誠在澳洲知名公司Timbertruss擔任設計師。

事發後，警察封鎖現場。（取材自紅星新聞）

紅星新聞報導，陳誠4月30日晚上被利器刺傷，倒在自家後院的血泊中。鄰居表示，事發時這對夫婦似乎發生了爭執。當晚10時左右，她聽到女人尖叫聲後到布朗家門口，看到被刺傷的陳誠奄奄一息地躺在後院，並掙扎著要活下來。

在鄰居對陳誠進行長達15分鐘心肺復甦以及醫護人員搶救時，布朗一直站在一旁，撥打911報警。隨後被警方當場逮捕。事發現場「怵目驚心」。

根據警方初步調查，起因或是這對夫婦「在育兒問題上發生衝突」。也有媒體稱這對夫婦或是因爭奪子女撫養權，兩人間的扭打演變成了「一場致命的打鬥」，布朗「出於自衛意外刺傷了妻子」。

亞當布朗。（取材自紅星新聞）

目前有關布朗殺害妻子唯一的「線索」，是在事發前四天，他曾發布過一條帖子開玩笑地說道，自己在托爾坎鎮度假時「綁架」妻子。他在帖子中寫道，「我綁架了我的妻子，並把她摁在懸崖上吹風。」

事發後，布朗一家的鄰居們都表示十分震驚。在平日的生活裡，這家人看起來就是一個幸福美滿的普通家庭，布朗也是一個「很好很正常」的人。陳誠也是「一位可愛的鄰居」，她會不辭辛苦地幫助別人。

作為迪肯大學傳播與創意藝術學院的高級講師，布朗經常利用社交媒體與學生進行互動，布朗的妻子和孩子們常常出現在他的社交媒體上。