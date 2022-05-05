老人日搭60次電梯 撿垃圾運上29樓…被討3萬費用

老人家裡堆滿了垃圾。（取材自南國早報）

廣西南寧一則特別的物業繳費通知單，在網上引發熱議。通知單告知一名業主，由於他近八年頻繁乘坐電梯撿垃圾，被物管催收近3萬元（人民幣，約4540美元）費用。

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南國早報報導，通知單被貼在小區物業辦公室的門上，寫到「由於您常年頻繁乘坐電梯撿廢品，每天使 用電梯的次數六十餘次，向您收取電梯運行電費2592元/年，電梯損耗1000元/年，8年共28736元」，旁邊還張貼了一張電梯用電費用計算明細表。

鄰居陳女士大吐苦水表示，該業主姓巫，今年79歲。平日獨居，每天喜歡撿垃圾，裝進電梯運上29樓，堆放在公共樓道和家裡，臭氣熏天，蟑螂到處亂竄，「她很勤快能幹，每天早上5點多起床一直工作到晚上，但不應該影響其他人」。

社區工作人員曾上門做老人的思想工作。（取材自南國早報）

小區物業服務中心辦公室主管韋先生稱，物管曾多次聯合社區、派出所等部門的工作人員上門做工作，「跟巫阿婆的子女反映過，沒用」，無奈才想出收取電梯費的辦法，結果巫阿婆拿到繳費通知單後沒有交錢，反將它貼回了物業辦公室門上。

巫阿婆目前人在住院，她表示，沒有經濟方面的困難，主要是因為一個人無聊想找事做。撿垃圾一方面能變廢為寶賺點菜錢，另外一方面也能鍛鍊身體。至於未來是否會再撿廢品，先養好身體再說。