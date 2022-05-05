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上海58歲獨居長者傳餓死家中 遺體發臭才被發現

中國新聞組／北京5日電
網傳獨居長者在家中死亡快一個月後，遺體發出惡臭後才被發現的慘劇。圖為4月中，上海一名婦人試圖向封控區域內的商家買些食物。（路透）
網傳獨居長者在家中死亡快一個月後，遺體發出惡臭後才被發現的慘劇。圖為4月中，上海一名婦人試圖向封控區域內的商家買些食物。（路透）

上海爆發Omicron疫情，實施嚴苛封空措施，引發人道危機不斷。有上海網民發表網誌，表示親睹靜安區一名不良於行的獨居長者在家中死亡快一個月後，遺體發出惡臭後才被發現的慘劇。

自由亞洲電台報導，據這篇網誌指出，發現遺體事件發生於1日，地點在上海市靜安區長樂路1222號1個單位。據稱獨居長者名叫吳曉偉，58歲，居於上址502室。據指出，當天下午5時左右，四樓鄰居敲門沒人回應，報告居委；大約7時，終於由工作人員打開單位大門，但傳出一陣強烈惡臭。

網誌又指，居於501室的鄰居2日碰到曾經進入單位的另一鄰居，這名曾進入502至單位的鄰居說：「昨天開門看到對方就靠在門邊，手要開門的動作，人瘦得皮包骨，估計是餓死的。」

但據網誌指出，鄰居發現，吳曉偉的遺體一直沒有被抬走。居民向居委求助，對方說殯儀館使用車輛在排隊；至當天晚上7時左右，長者遺體才被抬走，至此距離長者被發現死亡已經超過24小時。

網誌亦引述辦案的公安指出，吳現年58歲，不屬於社區70歲以上關懷對象；他未退休，在單位一直請病假，單位在封城之前曾送過熟食和便當，但封城之後沒有再送。網誌作者亦指出，在封城期內，居委曾做多次核酸檢測，但居委也沒有上門詢問。

諷刺的是，網誌配圖指出，在出事單位門外，放了一些居委分發的物資；但由於吳不良於行，所以無法開門取用。

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