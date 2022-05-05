無核酸檢測遭拒? 嬰兒噎到延誤就醫亡 涉事醫院院長免職

官方此前才強調不能因為核酸證明等理由拒診急診案件，但江蘇發生嬰兒卡喉嚨遭拒診夭折。(取材自微博)

江蘇一名嬰兒喉嚨卡到異物被送醫，家屬稱院方要求先做核酸檢測 才救治，一等就是七、八個小時，最後夭折。不少民眾怒批醫院「核酸和人命哪個重要？」官方發布調查結果稱，醫院並沒要求先做核酸，但有「對患兒病情及可能產生的嚴重後果告知不到位」等疏失，免去院長職務，接診醫生暫停執業。

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據法治日報報導，4月29日晚間，這名嬰兒喉嚨卡異物，家人撥打救護車送往江蘇睢寧縣人民醫院救治，「到達急診後醫院讓其先做核酸，做完後醫生表示需要等到核酸結果才能進行救治，在等待的近七、八個小時期間並未對孩子進行施救，家長無奈發火才給孩子掛上了吸氧機」。最後拿到核酸檢測單後，該院卻又讓他們轉院去徐州，但為時已晚。

睢寧縣疫情 並不嚴重，5月2日僅新增本土無症狀感染者2例。且國務院 才剛發布通知，要求「對於急危重症患者，應當及時有效救治，醫務人員做好防護，不得推諉拒診」。因此這段視頻上傳網路後，引發許多網民質疑「通知發假的嗎？」、「怎麼這些醫院還沒學到教訓？」

徐州市及睢寧縣聯合調查組5日清晨發布初步調查通報指出，這名嬰兒4月29日夜疑因喉嚨內卡到帶殼南瓜子，由家人送至睢寧縣人民醫院就診。睢寧縣人民醫院考慮自身救治能力不夠，當晚21時開具轉院轉診單，患兒父母不在現場。晚上9時45分，患兒父母到院。院方六度向患兒父親催促轉院，但直到30日2時30分嬰兒才送達徐州新健康醫院搶救室；4時56分，搶救無效死亡。

調查表明，睢寧縣人民醫院未要求其提供核酸檢測結果，且在患兒未有核酸檢測結果報告情況下進行了急診處置，並及時開具轉院轉診單。但睢寧縣人民醫院在對患兒的診療過程中首診負責制落實不嚴格、未及時採取相關檢查進一步明確診斷，與親屬溝通交流不充分、對患兒病情及可能產生的嚴重後果告知不到位；在轉診過程中，存在銜接不到位、未及時向接診醫院充分告知患兒的詳細病情。

根據調查結果，對涉事單位和相關責任人予以嚴肅處理。責成睢寧縣人民醫院全面開展內部整頓。給予縣衛健委黨委書記王艷龍黨內警告處分。並報請上級部門對睢寧縣人民醫院予以降級處理。