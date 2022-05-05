背鍋俠? 丹東一校長疫下「思想麻痺」被立案審查

遼寧丹東第五中學日前爆學生群聚感染，該校校長被立案審查。圖非當事人。（取材自微信）

遼寧丹東第五中學近期爆疫情 ，全校師生雖轉移隔離仍總計有28名學生確診。丹東市紀委監委昨天通報，第五中學校長李季在疫情防控上「思想麻痹，履職不力」，副校長王培一「日報告工作流於形式」，對兩人立案審查。消息傳出迅速衝上熱搜，網友稱是教育局 強烈要求開學的，且才28學生確診就要對正副校長問責，直嘆兩人是「背鍋俠」。

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丹東先前因遼寧爆發本土疫情，各級學校停上實體課，高中12日起有序恢復實體教學。4月24日，丹東第五中學有學生被檢出陽性，全校師生當晚立刻遭轉移隔離。4月29日晚間，丹東市疫情防控指揮部召開會議，強調對防控責任落實不到位及各領域失職瀆職、違紀違法等問題要追責問責。

觀察者網報導，丹東市紀委監委4日宣布，丹東市第五中學發生聚集性新冠疫情，「造成重大不良影響，為嚴肅工作紀律，市紀委監委及時對相關責任人進行查處」。

通報指出，丹東市第五中學黨總支書記、校長李季，作為校內疫情防控工作領導小組組長，但其在學校疫情防控工作中「思想麻痹，履職不力，沒有做到早發現、早報告、早隔離、早治療，致使丹東市第五中學發生聚集性新冠疫情，造成重大不良影響。市紀委已對其立案審查」。

另外，丹東市第九中學副校長王培一，作為疫情防控工作領導小組副組長，但其在學校疫情防控工作中「落實防控措施不力，日報告工作流於形式，沒有做到早發現、早報告、早隔離、早治療，致使丹東市第五中學發生聚集性新冠疫情，造成重大不良影響。市紀委已對其立案審查」。

丹東第五中學疫情防控兩名負責人遭立案審查消息傳出後，迅速成為熱搜新聞。中央社報導，網友一面倒留言表達同情。許多網友直嘆校長淪為「背鍋俠」，質疑「當初是教育局強烈要求開學的，不然怎會有疫情發生？」、「病毒看不見摸不著，這能怨校長嗎？」、「所以校長能把幾千個學生的家長都管住嗎？」多名網友強調，不能光讓校長背鍋，應該徹查疫情來源。