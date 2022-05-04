江蘇嬰兒噎到送急診 因無核酸檢測遭拒診不幸夭折

中國官方此前才強調不能因為核酸證明等理由拒診急診案件，但江蘇發生嬰兒卡喉嚨遭拒診夭折。（中新社）

中國再傳防疫亂象。江蘇日前傳出，一名嬰兒因喉嚨卡到異物送醫院急救，但院方要求必須先進行核酸檢測 ，最後因等待時間過長不幸夭折。事件影片上傳網路後引發不少民眾關注，對此官方表示正在調查中。

據法治日報報導，4月29日晚間，這名嬰兒不知道吃到何物卡到喉嚨，家人隨後撥打救護車送往江蘇睢寧縣人民醫院救治，「到達急診後醫院讓其先做核酸，做完後醫生表示需要等到核酸結果才能進行救治，在等待的近7、8個小時期間並未對孩子進行施救，家長無奈發火才給孩子掛上了吸氧機」。最後拿到核酸檢測單後，該院卻又讓他們轉院去徐州，但為時已晚。

對於此事，5月3日晚間睢寧縣相關部門表示，影片所述嬰兒確實已夭折，「但是否因無核酸報告被醫院拒診、導致延誤搶救，目前正在核實」。報導指出，由於涉及兩家醫院，嬰兒夭折的準確原因尚待有關部門調查，家屬安撫幫扶工作正在進行中。

睢寧縣目前疫情 並不嚴重，5月2日僅新增本土無症狀感染者2例，均在管控人群中發現。大陸國務院 先前曾發布《關於保障群眾基本就醫需求並做好醫療機構感染防控工作的通知》，要求「對於急危重症患者，應當及時有效救治，醫務人員做好防護，不得推諉拒診」。