嫌她學歷低 川男不讓前妻探望兒子…法院這樣判決

重慶男子嫌前妻學歷低，要求法院限制她的探望權被駁回。(取材自極目新聞)

重慶綦江一男子與妻子離婚後一狀將妻子告上了，他嫌棄前妻文化程度低，要求法院限制她的探望權，以免影響兒子的心智發育。法院駁回訴訟，認為不能以學歷量化對子女的感情。不少網友批評「結婚撒種的時候倒是不嫌棄學歷？」認為這只是男方的藉口。

上游新聞報導，綦江的姚夢與朱梅(當事人皆化名)在2007年12月底登記結婚，次年5月，他們的兒子小彬出生。2013年7月，兩人和平分手，並達成了離婚協議。兒子小彬由姚夢撫養，朱梅支付每月撫育費200元(約30美元)，直到孩子年滿18歲。

離婚後，朱梅想念孩子，時不時前去看望。然而，去年7月姚夢向綦江法院提起了訴訟，要求前妻探視孩子必須徵得其同意，不得離開其視線，且不得將孩子帶到前妻新組建的家庭等。

姚夢表示，前妻只有初中文化，受教育 程度有限，不能給孩子創造一個良好的教育和成長環境，也未按時支付孩子的撫養費，且個人私生活對孩子造成了不良的道德影響、心理傷害。而他的條件，則能夠更好地給小孩創造一個良好的生活條件。

朱梅反駁，她稱和兒子的關係很好，也曾給兒子轉過撫育費，她並當庭出示大量的轉帳記錄，還有相應的照片。

法院在審理後認為，朱梅有探望子女的權利，姚夢有協助的義務。原告設置苛刻條件限制被告探望子女，既侵害了被告正當探望孩子的權利，也侵害了孩子正常接受母親關愛的權利，該院對其訴訟請求不予支持，駁回姚夢的訴訟請求。

報導指出，男子的判例引起網友討論，有網友質疑男子「他祖上從猿人開始都是高學歷嗎？」、「這男的要不是科學院院士，怕是沒資格教養自己孩子吧」、「那他應該自己生養自己教育啊，這叫什麽事」，也有網友指出問題點應該與女子未按時付撫育費有關。