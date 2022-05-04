下午茶變宵夜茶 跨省「團奶茶」8000杯隔夜才抵滬 負責人：喝不死人就可以

團購的奶茶從下午茶變宵夜茶。（取材自澎湃新聞）

上海近期有不少網友加入從周邊地區團購奶茶、快餐等微信 群，日前就有上千人由「一點點奶茶上海團購團長群」團購鏈接購買盲盒奶茶，但原定1日下午配送近8000杯奶茶，直到2日凌晨才送到，從下午茶變成了「宵夜奶茶」。

不少在次日凌晨才收到奶茶的「團長」發現，收到的奶茶由杭州市多家一點點門店製作，最早的製作時間距離收貨時間相差近24小時，收到的奶茶規格也和訂購時有所出入。有的奶茶上沒有貼標籤，有的則是配料與訂單不符。有網友反映，奶茶喝起來的口感尚可，但是粉圓、椰果等配料多已黏糊。

團購的奶茶來自不同的門店製作。（取材自澎湃新聞）

澎湃新聞報導，近期有不少「團長」在朋友圈和其他社交平台發布奶茶、快餐等團購信息，聲稱由上海周邊地區的門店製作，送往上海後再配送。一般當天下單，次日可收貨。在一點點奶茶的多個相關群裡，有「團長」稱團購的「一點點」大杯盲盒奶茶是「嘉興店裡做好直接運上海，路上大概一個半小時，上海收到了，再安排人送到大家手裡。」

來源：YouTube

3日晚，從另一團購渠道花35元購買「一點點」盲盒奶茶的居民在某微信群裡稱，她2日收到商品，喝後拉肚子，送醫檢查發現得了腸胃炎，還有發燒情況。

報導指出，負責物流運送奶茶的張先生稱，由於上海疫情 ，位於郊區的一點點原材料倉庫被封，而本地門店的剩餘原料已於30日全部用完，所以只能從外地多家門店緊急調貨。他透露，從外地調貨並不容易，「我搞定了浙江那邊的物流，還幫忙聯繫了鎮江兩三家一點點門店，但沒搞定。後來女經理（指群主）自己通過自己的渠道，搞定了杭州的幾家門店。」他表示，奶茶一般不會有質量問題，「現在疫情，奶茶只要喝不死人，味道差不多，能滿足大家基本需求我覺得就可以了。反正真喝了出什麽問題，女經理也說了，可以退款的。」

5月3日下午，一點點奶茶官方微信公號發布「致點粉的一封信」稱，網路上充斥著各種團購一點點的非法鏈接，異地採購一點點奶茶售賣。無飲品標簽、塗改標簽的一點點奶茶，購買來源不明。一點點表示，特殊時期，高價倒賣物資為法律所不容，也與一點點管理規定相違。異地採購配送時間長、飲品保存不當容易產生變質現象，嚴重危害消費者權益，請大家慎選合規購買渠道。