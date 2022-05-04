防疫禁出宿舍 上海財大女生快1個月沒法洗澡

上海財金大學教職工送飯到學生宿舍。(取材自微博)

上海財經大學的宿舍區公主樓被爆出，學生因防疫 規定已足不出寢將滿月，期間無法洗澡，加上校方管理不當引起學生不滿。學生要求校方應對陽性患者隔離、展開溯源，落實「精準防控」。

中央社報導，微博 3日出現大量討論有關上海財經大學公主樓疫情 的消息。網友指出，公主樓頻傳疫情，校方以封閉的足不出寢方式試圖控制疫情，但是並未無好轉，學生籠罩在14天又14天，不斷循環的封閉管控中。

有學生表示，宿舍樓裡有陽性患者，但是同層的密接者都沒有被轉運，反而以因「隔離名額已滿，無法申請隔離名額」為由，以致出現陽性的同層所有寢室學生，統統足不出寢鎖在宿舍裡。

上海財經大學的宿舍區公主樓被爆出，學生因防疫規定已足不出寢將滿月，期間無法洗澡，加上校方管理不當引起學生不滿。（取材自微博）

學生們紛紛質疑：「這個真的是精準防控嗎？」指控校方至今沒辦法解釋為何宿舍樓一直頻繁爆發疫情，既不溯源也不隔離，讓學生如「待宰的羔羊」。

根據網上整理，公主樓是上海財經大學一個宿舍園區，包含9、10、11、11西共4棟樓，其中9、10聯通，11和11西聯通，4棟樓共用一個浴室和洗衣房。樓內住的是女學生。

他們已足不出寢近一個月，無法洗澡、無法洗衣。一個寢室住4個人，24小時最多使用兩個熱水壺的熱水，但是熱水的用途除了飲用還需滿足日常盥洗、洗衣，女生生理期還需要更多的熱水。

也有學生指出，就算解除足不出寢、無陽14天，學校對公主樓的政策是每個人每4天洗一次澡，認為這種政策不合理。

另有學生在網路上爆料稱：「剛剛（校內）輔導員跟我打電話，讓我不要再轉公主樓的事情了，因為她就是管公主樓的，他們現在已經在爭取不（要）14天，如果再轉的話，給學校施壓，學校只會更生氣，就更沒有好結果了。」