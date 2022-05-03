和尚抖音直播 被發現讚5萬個辣妹 網：大師斬不斷黑絲

宣城師傅抖音直播間。（取材自抖音）

安徽宣城一名和尚「宣城師傅」在抖音 開設帳號直播，結果被網友發現，宣城師傅讚好了5萬多張辣妹照片，隨後他將5萬多個讚好都移除，網友則紛紛笑稱：「大師入紅塵歷練呢」。

香港 01報導，宣城師傅在直播中身披袈裟，正閱讀一本書籍。他在直播描述中寫道，紅塵煉心，閒暇之餘偶爾接近一下繁華，如此，才可經略紅塵，洗卻凡心。並附上Hashtag：「#生活一半煙火一半清歡」、「#做大要瀟灑一點」等。

據報導，網友翻查宣城師傅的主頁，可以看到除了書法 作品和直播等內容，置頂是他的三張自拍照。滑到「喜歡」界面，則看到他讚好了5萬多張辣妹照片。

對此，網友擁入大師的影片下方留言：「大師對白絲怎麼看？」、「大師喜好三素：素粥，素菜，素人」、「大師，列表呢」、「大師斬斷了情絲，卻斬不斷黑絲，白絲」、「色即是空空即是色，大師好覺悟」……

報導指出，事後，宣城師傅將5萬多個讚好都移除，網友又嘲虐「大家把師傅嚇到花3小時全取消了」。抖音隨後也出現多個名稱為「宣城師傅」的模仿帳號，現在抖音已屏蔽宣城師傅的帳號搜索功能。

對宣城師傅的愛好，有網友指可能只是為了炒作採取套路，「這種大概率是人為設置衝突然後吸引討論流量的，很普通的手段，沒什麼特別的。」、「只是為了流量罷了，流芳百世跟遺臭萬年現在都一樣了」。

網友也熱議，「心中沒有女色 看了也無妨；心中沒有鵝腿 吃了也無妨」「那是素人不是葷的沒毛病」「師傅為人正直，絕不開小號，坦然不藏私」。