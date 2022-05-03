準備火化屍袋發現活的 上海福利院仍堅持蓋黃布

殯儀館人員將蓋住老人的布掀開，指出老人還活著，養老院人員卻還要再將布蓋回去，被殯儀館人員喝止。(視頻截圖)

上海疫情 封控下離譜事件不斷，上海普陀區的新長征福利 院（養老院 ）把尚有氣息的老人裝進屍袋，差一點送去火化，掀起民憤。上海官方調查後，火速對區民政局長等五人問責，並吊銷涉事醫生執業證，由公安機關對其立案調查。另據媒體披露，上海至少有五家養老院爆發院內感染，多名老人在這波疫情中確診甚至去世。

根據微信影片可見，殯儀館工作人員到新長征福利院門口載走老人時，發現老人仍有生命跡象，還會動，於是從車上拖出裝著老人的屍袋。殯儀館人員說：「活的，看到了吧！」但福利院人員仍要幫老人蓋上黃布，殯儀館人員喝止，並大聲說「不要再蓋住他了」，隨後將他送回院內。揭發事件後，有民眾大聲斥責「草菅人命」。

2日凌晨，涉事的新長征福利院及普陀區民政局證實此事。目前該名老人已轉運至醫院救治，健康趨於穩定。

由於此事已在網上掀起巨大民憤，上海當局2日根據調查結果，立刻對五人問責，包括普陀區民政局黨組書記、局長張建東黨紀立案，接受進一步調查；區民政局黨組成員、副局長黃耀紅，區民政局養老服務科長劉穎華，長征鎮社會事業發展辦公室主任吳友成等三人免職、黨紀立案，接受進一步調查；新長征福利院院長葛芳免職、政務立案，接受進一步調查。

此外，普陀區衛健委根據醫師法，吊銷涉事田姓醫生的執業證，並由公安機關對其立案調查。如涉其他人員將依法依規處理。並對新長征福利院啟動行政處罰程序，派駐工作組進駐該福利院開展後續工作。

上海驚爆恐怖「活人裝屍」，影片在瘋上瘋傳。(取材自橙柿互動)

資料顯示，上海普陀區新長征福利院占地3150平方公尺，建築面積3280平方公尺，內設老人生活區、專護區、公寓區，配有老人活動室、休閒廳、健身廳、保健室等多種服務設施，能容納100多位老人。服務價格為每月2000至3000元人民幣。

另據財新網披露，上海至少有五家養老院在此波疫情中出現確診病例，浦東新區市南養老院、東海老年護理醫院；閔行區北橋老年福利院、喜滿樓敬老院；徐匯區蘭公館老年公寓均出現過本土確診。

其中，東海養老院是上海最大養老院，這家養老院在4月中旬爆出多起老人死亡事件，當時院內被指出現感染，護理人員、老人均被測出新冠病毒陽性，他們未能受到妥善照顧。報導稱，東海養老院曾向去世老人家屬發送慰問信道歉。