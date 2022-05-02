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上海司機出租保供車1天賺1千 才發現通行證是假的

中國新聞組／北京3日電
男子變造的假通行證。(取材自普陀公安)
男子變造的假通行證。(取材自普陀公安)

上海普陀公安分局近日破獲一起偽造保供通行證的案件。兩名商販先是透過中介租了一輛號稱「保供專車」到小區賣水果，結果被民警巡邏時查到該車通行證不是他們的，進一步調查才發現這張通行證根本是假的，而中介已經從中牟利3000元（人民幣，下同，約451.5美元）。

據澎湃新聞報導，魏某與杜某經營線上團購水果生意，為了躲避監管，他們經人介紹租來一輛有防疫通行證的保供專用物流車輛，租金為1000元一天，從4月22日開始，已向中間人支付了10天共計1萬元的租金。

民警巡邏盤查魏杜兩人，並循線找到真正的車主馮某。馮某供稱，他是某保供物流公司的聘用司機，運輸車輛是他透過中介提供給魏杜兩人，中介給他7000元。不過，警方進一步查證發現，這張通行證本身也是假的。

馮某表示，通行證市公司裡的調度員龍某給他的。龍某到案後，承認偽造防疫通行證，他稱，自己因為失誤沒有幫馮某申請到保供防疫通行證，因為怕被罵，只好用自己的通行證為模板，利用電腦軟體修圖變造成馮某的通行證。而馮某也在不知情的情況下，使用假證四處送貨，並將車輛租給他人使用。

報導說，上述四人都受到處罰。龍某因偽造國家機關證件被處以行政拘留10日；馮某因機動車違規停放，被處以罰款200元，同時也被物流公司解雇；而水果商魏某、杜某，則因在疫情期間違規經營團購，被移交相關管理部門處理。

防疫 租金 公安

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