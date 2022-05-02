被欠薪、睡地板、解封就要滾… 他們被騙來當「大白」

馬江明脫掉防護服，在浦東新區一處商場的安全通道休息。(取材自中青網)

上海因新冠疫情 封控期間，亂象曾出不窮。浦東一個小區有17名「防疫 大白」不但工資被拖欠近一個月才拿到，還被趕離小區，讓他們只能在公園的橋下過夜。事實上，不只他們，許多「大白」都是招募來的臨時工，發生不少「欺騙式招工」、隊長失聯、拖欠薪酬補貼等問題。

據中國青年報報導，所謂「防疫大白」是在當地官方考勤表上的標準稱謂，他們也被小區居民和居委會工作人員稱為「志願者」，但實際上，他們許多人都是透過保安公司、中介招聘來的「防疫保安」，是上海本輪新冠疫情防控的「打工人」。

在浦東新區德錦苑小區擔任「大白」的張雷，原本在上海市寶山區打工，疫情暴發後工廠停工，他急需收入養家，於是應徵了在招聘群裡中介發布的招聘信息，必須做到小區解封結束，條件是內圍一天250元人民幣（約37.6美元），12小時包吃住，工資做完結清。一開始，中介承諾的工作時間是3至15天。

張雷說，他和其他應徵者3月22日就到了德錦苑小區內，到了現場才知道，該小區早在3月中旬就因有陽性案例被封鎖，他們實際上已無法離開，只能穿上防護服去工作，不幹了也出不了封控區。中介將他們送到小區門口後就消失了，同時解散了群聊。

德錦苑防疫大白在陳橋居委會的住地。(取材自中青網)

報導說，德錦苑小區的「防疫大白」住在陳橋居委會二樓的一間活動室，只有一張鋼絲床，其餘的21人打地鋪。中介原本說15天發工資，但負責的隊長多次推託，最後在4月26日突然失聯。受害的隊員們表示，隊長「倒騰物資」，搞到了牛奶 、可樂、香菸、酒精等物資，再高價賣給居民和隊員。根據小區居民的轉帳紀錄，隊長將一瓶市價40多元的酒精，以200多元賣出。

隊員說，隊長最後騎著小區居民的電瓶車「跑了」，積欠他們21名隊員共計2萬1000元人民幣的生活費也沒有下文。

德錦苑的部分居民們得知後，也為「防疫大白」打電話、發網帖求助、維權。最後在北蔡鎮政府介入後，兩名自稱是上海沂申保安公司的工作人員，前來與他們協商支付拖欠工資事宜，並要求他們繼續值守到5月1日。