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「五一」不加班就開除 中國上市網遊公司老闆挨轟

中國新聞組／北京3日電
李瑞杰。(取材自微博)
李瑞杰。(取材自微博)

每年「五一」假期是許多上班族期待已久的連假，近日卻傳出以網絡遊戲為主業務的上市公司「中青寶」董事長，要求員工五一必須加班，不加班的就「馬上炒掉」，引發爭議。在輿論壓力下，中青寶發表道歉聲明，稱會嚴守勞動法。

據每日經濟新聞報導，中青寶董事長李瑞杰要求員工五一假期加班的聊天記錄截圖，日前在網路上曝光，聊天記錄顯示，因業務需要，李瑞杰要求研發團隊在「五一」假期加班，並表示「加班期間管吃管發紅包」但「沒有加班費」。

另外的一則聊天記錄顯示，李瑞杰要求「五一全部加班」、「不服的，馬上炒掉」。李瑞杰甚至還說出「我想打爆你們所有人」、「所有的吹水佬（粵語，形容吹牛、胡說八道的人）！自己買塊豆腐撞死吧」等措詞激烈的發言。

李瑞杰的對話截圖。(取材自環球時報)
李瑞杰的對話截圖。(取材自環球時報)

事件引發網路廣大爭議，中青寶1日在微信公眾號發布致歉聲明稱：「正在全力克服疫情影響，加快研發進度，狠抓經營業績，力爭實現既定經營目標。在此過程中，我們亦會嚴格執行勞動法等法律規則關於五一假期休假及加班制度的規定，保障員工的合法權益。」

對於李瑞杰的激烈言詞，聲明中說，「對於此次情急之下做出的不當舉動，董事長本人已經深刻意識到事情的嚴重性並作了自我反省，後續公司將更以人為本，攜手共進，以更優異的業績來回報全體股東」。

報導說，這已經不是李瑞杰第一次因行為不當引起爭議。2011年他就曾被踢爆，因一宗知識產權糾紛毆打女律師致其頭部縫了六針，多處軟組織挫傷，同時對外宣稱「誰敢告我，我就教訓誰，我就暴打誰！」

報導指出，李瑞杰1967年生，除了是中青寶董事長，也是深圳市寶德投資控股有限公司、寶德計算機系統股份有限公司和深圳中青寶互動網絡股份有限公司的董事長；同時也是深圳市政協委員、深圳市總商會(工商聯)副主席等職位。

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