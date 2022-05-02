炒股失利 名校男流浪街頭4年 愛心人士幫助返鄉

因為炒股失利而流浪不願回家的男子。(視頻截圖)

湖南一名80後男子李龍(化名)，名牌高校畢業後，4年前炒股失敗損失約700萬元，隨後與家人「失聯」，在廣東東莞流浪，在「讓愛回家」救助站的幫助下，聯繫到親人，並在弟弟的陪同下返回湖南老家。

上游新聞報導，李龍2008年哈爾濱工業大學畢業後，從事房產貸款 相關工作，常年與銀行打交道。畢業後兩年，在有了一定的積蓄後，李龍開始炒股，但最終失敗，一時想不開的李龍開始在東莞塘廈街頭流浪。

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李龍的弟弟李俊(化名)表示，哥哥的性格有些缺陷，比較固執、內向，已經有六七年時間沒有回過家，期間也陸續有聯繫，直到2018年後徹底失去聯繫。多年來，家人一直在尋找李龍的下落，但始終無下文，這讓母親十分傷心。令人唏噓的是，李龍的弟弟也在東莞生活多年，卻從來沒有遇見過自己的哥哥。

4月29日，志願者帶著李俊在塘廈街頭找到哥哥，並帶他們到志願者的工作室團聚。當日下午，李俊帶著哥哥李龍理了髮、買了新衣服，於當晚返回老家。約六七年時間沒有回過老家的李龍，再次踏上回家的路途，他說自己彷彿經歷了一場夢。

流浪男子的弟弟來接他回家。(視頻截圖)

李龍說：「父母聽到這個消息很高興，已經在家裡買好煙花爆竹迎接我們。」

網友表示，「傾家蕩產，還是勸大家建議不要碰股市，除非你視金錢如糞土」、「有七百萬還是別炒股了，存著吃利息比炒股強」、「事實證明炒股賺錢比上名牌大學還難」、「出去流浪 也算是停損了」。