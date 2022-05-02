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上海「活人裝屍袋」影片瘋傳 殯儀館斥：還在動是活的

上海驚傳活人裝屍袋險火化 殯儀館人員怒斥「還在動是活的」

中國新聞組／北京2日電
殯儀館人員將蓋住老人的布掀開，指出老人還活著，養老院人員卻還要再將布蓋回去，被殯儀館人員喝止。(視頻截圖)
殯儀館人員將蓋住老人的布掀開，指出老人還活著，養老院人員卻還要再將布蓋回去，被殯儀館人員喝止。(視頻截圖)

上海防疫封城，近日竟傳出一福利院轉運「死亡」老人時，被殯儀館人員發現其並未死亡，怒斥「還在動是活的」，從車裡拖出來並將人退還，影片引起網友群情激憤。

綜合媒體報導，1日下午，網傳上海市普陀區新長征福利院在轉運「死亡老人」時，福利院竟將還有氣息的老人塞進屍袋，要殯儀館的人來載走；影片可見，這名老人家被養老院送給殯儀館運屍車，結果殯儀館人員一打開黃布發現「屍體」還在動，才知道這位要被載去火化的老人還活著。

事發當時，附近社區民眾發現，紛紛拍下現場景象並大聲斥責。殯儀館人員趕緊確認「看到了吧！活的！」拍攝民眾也喊「草菅人命」，沒想到養老院人員堅持幫老人蓋上黃布，殯儀館人員見狀立刻阻止「不要再蓋住他了」並將這名老人送回院內。

來源：YouTube

報導說，普陀區民政局已證實確有此事，目前老人已轉運至醫院救治，生命跡象趨穩。普陀區民政局表示，已會同相關部門迅速成立聯合調查組進駐新長征福利院，在查清事實後將對相關責任人作出嚴肅處理，並向社會及時公布。

對此，網友痛批「這件事屬實的話簡直是喪盡天良，毫無人性」、「比我今年看的任何片都恐怖百倍」、「最近的動態真是毀滅我所有的三觀」、「你們是人嗎」、「這是故意殺人未遂，需要警方出來發表聲明了」。

福利 養老院 封城

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