「女魔頭」身負7條人命 不可抗原因中止二審 網傳癌症復發

勞榮枝上一次在法庭上露面，有網民形容她面部浮腫，感覺像是一下子蒼老了30歲。（視頻截圖）

勞榮枝辯護律師吳丹紅表示，接獲江西省高級人民法院電話通知，「勞榮枝故意殺人、搶劫、綁架案」在審理過程中，由於「不能抗拒的原因」，被裁定「中止審理」。

澎湃新聞報導，原九江石油化工公司的小學教師勞榮枝，1996年至1999年期間，跟隨當時男友法子英先後在南昌、溫州、常州、合肥犯下4起綁架、搶劫、殺人案件；1999年，法子英在合肥被抓獲，並於同年11月18日被判處死刑。逃亡近20年後，勞榮枝於2019年12月在福建廈門落網。

2020年12月21日、22日，南昌市中級人民法院公開審理，2021年9月9日，南昌市中級人民法院一審公開宣判，勞榮枝被判故意殺人、搶劫、綁架罪，決定執行死刑。一審宣判後，被告人勞榮枝不服判決，當庭提出上訴。

「女魔頭」勞榮枝身負7條人命，為何被「中止審理」？法院也沒有解釋，為此外界議論紛紛。

搜狐報導指出，目前有兩個說法比較靠譜，一個就是因為疫情 ，由於勞榮枝是跨省作案，現在的疫情根本不允許跨省調查，尤其是長三角一帶疫情形勢嚴峻，只能中止。網傳另外一個原因，就是勞榮枝癌症 復發，病入膏肓，審理無法繼續進行，只能中止。

在2020年12月22日一審庭審的過程中，勞榮枝突然提到自己被確診癌症，已經活不長了。勞榮枝在法庭上稱，2009年，她35歲時被確診患有宮頸癌，她將這歸因於4次墮胎 。法庭上，勞榮枝哭著怒斥法子英不把她當人，甚至在墮胎當天還侵犯她。

至於她到底是否患有癌症，外界一直存疑，因為法院也沒有給出一個說法。

不過她在上一次法庭上露面時，她面部浮腫，皮膚暗沉，感覺像是一下子蒼老了30歲。和她入獄之前風姿綽約神采飛揚狀態形成對比。