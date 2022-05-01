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鐵鏈女事件發酵 拐賣自首減刑 網怒：縱容犯罪 受害者誰賠？

記者廖士鋒／綜合報導
江蘇徐州農村八個孩子的母親長期被鐵鏈鎖頸的「徐州鐵鏈女」事件，震驚中外，也促使中國公安部推出自首減罰政策。（即自微博影片）
江蘇徐州農村八個孩子的母親長期被鐵鏈鎖頸的「徐州鐵鏈女」事件，震驚中外，也促使中國公安部推出自首減罰政策。（即自微博影片）

中國公安部發布消息，指出已與最高人民法院、最高人民檢察院聯合發通布「關於敦促拐賣婦女兒童相關犯罪嫌疑人投案自首的通告」，對於涉及拐賣婦女兒童的案件，在2022年6月30日前自首可以減輕處罰。

但有網友嘲諷當局敦促犯罪嫌疑人自首的做法。自由亞洲電台報導，有網友表示「敦促就能自首的話，還在警察幹嘛」、「自首能減輕罪行的話，那些被毀掉的女孩子的一生，誰來賠？那婦女兒童受的罪誰來承受？」、「自首還要給他們減刑？這是不是赤裸裸地告訴世人，人犯罪了，只要自首就可以輕判？」

據觀察者網報導，該「通告」敦促「實施或者參與拐賣婦女、兒童，收買被拐賣的婦女、兒童以及關聯犯罪行為的犯罪嫌疑人」，自通告發布之日起至2022年6月30日前，盡快到公安機關等有關單位、組織投案自首。

對於自首者的定義，「通告」指出，委託他人代為投案或者先以信函、電話、電子郵件等方式投案，本人隨後到案的；經親友規勸，陪同投案的；或者親友主動報案後將犯罪嫌疑人送去投案的，均視為自動投案。

而到案後若有檢舉、揭發他人犯罪行為、提供重要線索、或者有積極協助司法機關抓捕其他犯罪嫌疑人等立功表現者，經查證屬實，也可以依法從輕或者減輕處罰。若有重大立功表現，甚至可以免除處罰。

「通告」強調，「犯罪嫌疑人要認清形勢，珍惜機會，儘快投案自首，爭取從寬處理」。

另外，對於窩藏、包庇拐賣婦女、兒童的犯罪人員，幫助轉移、藏匿被拐賣婦女、兒童，或者為拐賣婦女、兒童犯罪提供出具虛假結婚證明、虛假親子鑑定、虛假出生醫學證明等幫助的，「將依法嚴厲打擊」。還強調對聚眾阻礙解救被收買的婦女、兒童者要「依法追究刑事責任」。

最後，「通告」鼓勵個人和有關組織積極舉報、控告拐賣婦女、兒童犯罪，規勸在逃犯罪嫌疑人投案自首。對舉報人、控告人及其他有關證人予以保護。對威脅、報復舉報人、控告人，構成犯罪者，依法追究刑事責任。

2022年初，江蘇省徐州市豐縣爆發「徐州八孩母親」事件，引起輿論熱議與批判，此後更還有「陝西榆林鐵籠女事件」。人口拐賣與長期性侵議題頓時成為焦點，中國官方早前已開展上述專項行動。

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