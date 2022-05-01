「奇異博士2」預告片出現這五個中文字 恐被中國禁映

「奇異博士2」釋出畫面出現「大紀元時報」，引發中國觀眾不滿。（翻攝自IMDb）

連續多部漫威 超級英雄電影因「辱華」等種種原因至今無法在中國上映，而即將上映的「奇異 博士2：失控多重宇宙」，近日釋出的最新宣傳預告因畫面中，被中國網友發現出現了「法輪功」旗下媒體「大紀元時報」名稱，隨即向有關部門舉報，預料該電影也將和中國市場無緣。

鏡週刊報導，「奇異博士2」即將在6日於北美上映，近日接連釋出多段預告內容進行宣傳，其中一則在知名電影網站IMDb上的獨家搶先看片段，於4月29日對外公開。

該則片段中，「奇異博士」男主角在大街上與反派對打，四周路人瘋狂逃竄，就在男主角準備施法出招時，鏡頭拉遠拍到街道上的擺設，一旁的垃圾桶擺著一個黃色報紙箱，上頭清楚寫著「大紀元時報」五個字。

報導指出，大紀元時報是由法輪功成員於美國成立的媒體，在全球各地都有發行刊物，對中國政府批判不遺餘力。

據報導，部分中國觀眾在預告片中看到這一幕相當憤慨，痛批漫威有意「辱華」，「不想要中國市場可以直說，夾帶什麼私貨」、「漫威這輩子應該是都別想進中國了吧」、「笑死，漫威是不是覺得之前在中國掙的錢已經夠它後半輩子了？」、「我反正不會去電影院 看漫威電影了。就像我現在不會花錢看NBA一樣」、「漫威這個騷操作真服了」，放話將抵制不看。

但報導說，事實上，該片目前在中國還沒有上映計畫。雖然尚不清楚「奇異博士2」為何至今都沒有排到中國檔期，但在這五個字出現後，恐怕讓上映機會又是遙遙無期了。